غريزمان «قزم» أمام العملاق بورزينغيس

نشر أنطوان غريزمان صورة تجمعه مع كريستابس بورزينغيس نجم ناد نيويورك نيكس لكرة السلة الأميركي، ظهر فيها بمثابة القزم أمام العملاق اللاتفي الذي يبلغ طوله مترين و3 بوصات، ويقضي غريزمان الذي يبلغ طوله متراً و75 سم، إجازة منتصف الموسم في أميركا.

وكان حريصا على حضور مباراة نيوريورك نيكس وأورلاندو ماجيك ضمن مباريات دوري السلة الأميركي وقام بتبادل القمصان مع العملاق اللاتفي بورزينغيس، ونشر نجم أتلتيكو الصورة على حسابه في «أنستغرام» كما نشر صورة أخرى تجمعه مع ديريك روس نجم نيويورك نيكس الذي تبادل معه القمصان أيضا .