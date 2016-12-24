«الحب» يبقي سيميوني مع أتلتيكو

ألمح المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لاحتمال بقائه على رأس الجهاز الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم لما بعد انتهاء عقده في يونيو 2018، في مقابلة معه نشرت أمس، وقال «أعتقد بأن هذا هو الوضع الأفضل (...) إذا استمر النادي في رغبته بالاعتماد علي، وإذا واصل الجهود التي كان يبذلها حتى الآن... يمكننا على الأرجح البقاء معاً».

وقال سيميوني لصحيفة «ماركا» الرياضية الإسبانية «سيكون صعباً العثور على فريق أفضل من اتلتيكو في مسيرتي المستقبلية كمدرب.

لذا لماذا لا أبقى مرتبطا بالنادي الذي أحب؟». وأضاف «اعتقد بانني وجدت مكاني في العالم... سنرى».