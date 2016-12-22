دل بوترو أفضل رياضي أرجنتيني 2016

اختتم لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو عام 2016 الأبرز في مسيرته بالفوز بجائزة الرياضي الأفضل في الأرجنتين هذا العام، الذي شهد عودته إلى الملاعب بعد خضوعه لعمليات جراحية عدة في رسغ اليد، وعاد ليونيل ميسي مجدداً إلى الفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم محترف في الخارج، فيما منحت جائزة أفضل لاعب محلي لفيرناندو بيلوتشي.

وفاز دل بوترو، الذي يحظى بتعاطف وحب كبيرين من جانب أغلبية الشعب الأرجنتيني، بالميدالية الفضية هذا العام في دورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو، كما قاد الأرجنتين للتتويج بلقب بطولة كأس ديفيز للمرة الأولى في تاريخه.