بعثة العين تصل طهران لمواجهة الاستقلال الإيراني

غادرت مساء أمس على متن طائرة خاصة متوجهة إلى طهران بعثة فريق العين لكرة القدم، لمواجهة فريق نادي الاستقلال الإيراني في السابعة والنصف من مساء غد الاثنين، لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وكان في استقبالها لحظة وصولها شامس خميس المصلحي، القائم بالأعمال لسفارة الدولة في طهران، والماليزي محمد سيف الدين بن أبوبكر، مراقب المباراة، بالإضافة إلى وفد المقدمة الذي سبق البعثة للقيام بالترتيبات اللوجستية، وسيؤدي الفريق في السادسة والنصف من مساء اليوم مرانه الرئيس على ملعب المباراة باستاد آزادي، ويتطلع العين لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث للصعود إلى صدارة المجموعة، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثاني برصيد (3 نقاط)، بفارق الأهداف عن الريان الذي يحل ثانياً بنفس الرصيد.

غياب وعودة

وسيفقد العين في لقاء الغد جهود نجمه البرازيلي كايو لوكاس الذي تعرض للإصابة بشد عضلي خلال المباراة السابقة وارتأى المدرب زوران ماميتش إراحته خصوصاً وأن الفريق مواجه بتحديات مهمة خلال الفترة المقبلة، وبالمقابل يستعيد الزعيم نجم خط وسط الميدان محمد عبد الرحمن الذي غاب عن المواجهة السابقة بسبب تراكم الإنذارات فيما سيبدأ المدافع القوي إسماعيل أحمد المباراة منذ البداية بعد أن دخل بديلاً في الدقائق الأخيرة في لقاء الذهاب باستاد هزاع بن زايد الثلاثاء الماضي، وهو ما ينتظر أن يدعم قوة الفريق البنفسجي الذي يأمل في تجاوز مرحلة المجموعات بالحصول على إحدى بطاقتي التأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة القارية البارزة.

أكد محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول والرديف، أن الحظوظ ما زالت متوفرة لفريقه للمنافسة بقوة على التأهل، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى مضاعفة الجهود والتركيز لحصد النقاط خلال المواجهات الثلاث المتبقية.

لعبة الأخطاء

وذكر حماد، أن العين كان لديه أفضل مما قدمه في المباراة السابقة، ولكن أحياناً يواجه الفريق ظروفاً خارجة عن الإرادة تحول دون أن يظهر بالصورة المأمولة التي تقوده لتحقيق التطلعات، وأشار إلى أن كرة القدم هي لعبة أخطاء والجميع يقع فيها على مستوى اللاعبين والجهاز الفني وحتى حكم المباراة، وأكد أن تحضيرات الفريق للقاء الغد بدأت مباشرة بعد مباراة الذهاب وجميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة.

تعبئة

ومن ناحيته، أكد مطر الصهباني مدير فريق العين، أن الرسائل التي اعتمدتها الصحف الإيرانية وجاءت تحت عنوان اللعب غير النظيف وتعبئة الشارع الرياضي والتحريض على الفوضى، لن تدخل في نفوسنا الخوف، قائلاً: اعتدنا على مثل تلك الظروف ونحن ذاهبون إلى طهران لإظهار شخصيتنا والعودة من هناك بنتيجة إيجابية، تلك الأساليب التي صدرت من الصحف أو بعض الجماهير سببها أن المنافس يعرف جيداً قوة ومكانة العين خصوصاً بعد السداسية التاريخية، والفوز في كرة القدم لا يأتي بالصراخ عبر الصحف أو الاستفزاز.

الآسيوي يحذر

حذر اتحاد الكرة الإيراني، في بيان رسمي، جماهير نادي استقلال طهران، من ارتكاب أي مخالفات أو تجاوزات صريحة من على المدرجات، قبل وأثناء وحتى بعد نهاية مباراة فريقهم أمام العين الإماراتي، وذلك بعد أن تلقى الاتحاد الإيراني، تحذيراً شديد اللهجة من الاتحاد الآسيوي بأن أي أعمال شغب سيتم رصدها ستؤدي إلى حرمان الكرة الإيرانية عن المشاركة في المسابقات الرسمية لمدة موسمين، كما حذر الاستقلال جماهيره من أي مضايقة للوفد الإماراتي. طهران - البيان الرياضي