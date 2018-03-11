فرص شباب الأهلي- دبي والوصل باقية في الكأس

اتفق مدربا ولاعبو شباب الأهلي- دبي والوصل، على أن التعادل السلبي بين الفريقين، أول من أمس، في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم، على ملعب استاد راشد بدبي، أبقى حظوظ الفريقين متساوية عندما يلتقيان يوم 22 مارس الجاري، في استاد زعبيل بنادي الوصل، في إياب المربع الذهبي للبطولة، رغم أن الوصل يحتاج في لقاء الإياب، للفوز بأي نتيجة للوصول إلى الدور النهائي، بينما يدخل شباب الأهلي- دبي مباراة العودة، بفرصتي الفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة للتأهل للعب على اللقب.

سجال

وقال مهدي علي مدرب شباب الأهلي- دبي: «المباراة كانت سجالاً بين الفريقين، وشباب الأهلي- دبي، لم يقدم المستوى المطلوب في الشوط الأول، ولكنه كان الأفضل في الاستحواذ وتسيير المباراة وكان ينقصنا التسجيل في الشوط الثاني، بعدما أضعنا العديد من الفرص، حيث أجاد حارس الوصل، إبعاد الكرات الخطرة، وأرى أن الوضع لا يزال كما هو بعد التعادل السلبي، ونتمنى أن تكون النتيجة لصالحنا في مباراتنا المقبلة في الإياب أمام الوصل».

ورد مهدي، على من يتحدثون على ضرورة توفر الكثير من اللاعبين الجيدين لدى شباب الأهلي- دبي، بعد دمج ثلاثة أندية في الكيان الجديد، قائلاً: «نحن ملتزمون بعدد محدد في قائمة الفريق الأول مثلنا مثل غيرنا من الأندية الأخرى، ولكن من يتحدثون عن لاعبين كثيرين يجب أن يتوفروا لدينا، لا يعلمون أن لدينا الكثير من اللاعبين الغائبين عن القائمة المحددة بعدد معين، في الخدمة الوطنية وآخرين مصابين، وليس لدينا مهاجم سوى سعيد جاسم، والعائد من إصابة أبعدته عن الملاعب طوال 8 شهور، وخاض أمام الوصل، مباراته الثالثة، وكان يمكن أن يسجل، وأشكره على عطائه، خاصة أنه تعرض لحادث سير قبل لقاء الوصل بيوم، وكان في المستشفى، وشارك في المباراة من دون التدريب معنا قبلها».

الفرص

أما عن فرص الفريقين في لقاء الإياب، فقال مهدي: «الفرص متساوية، وفرص كل فريق 50% في الوصول إلى الدور النهائي، مع التأكيد على أن التعادل السلبي في الذهاب، يصب أكثر لصالح شباب الأهلي- دبي، لأن أي تعادل إيجابي في الإياب، يؤهلنا إلى الدور النهائي».

وقلل مدرب شباب الأهلي- دبي، من التأثير السلبي الذي يمكن أن يتعرض له الوصل بخوضه مباراتين في دوري أبطال آسيا ودوري الخليج العربي، قبل لقاء إياب قبل نهائي كأس الخليج العربي، بقوله: «خوض الوصل مباراتين قبل لقائنا في الإياب، لا يعطينا الأفضلية، لأن اللاعب يتعود على ضغط المباريات، ووجود فاصل زمني 4 أيام ما بين المباراة أخرى، فترة جيدة، لأن اللاعب يحتاج 48 ساعة للاسترجاع».

فيما طالب مهدي، بتطبيق مبدأ العدالة بين الفرق، بالسماح للاعبين الدوليين بخوض لقاء الإياب لكأس الخليج العربي، موضحاً: «غياب اللاعبين الدوليين عن لقاء الإياب، سوف يكون مؤثراً على كلا الفريقين، ويجب على لجنة دوري المحترفين، النظر في هذا الأمر، والسماح للدوليين بالمشاركة في الدور قبل النهائي، لأن المنتخب الوطني الأول لن يخوض مباريات رسمية، ويجب أن يكون هناك مبدأ العدالة بين جميع الفرق، وعندما كنت مدرباً للمنتخب حصل معي الموقف نفسه تقريباً، ووازنا الوضع، وشارك اللاعبون الدوليون في الفترة الأولى مع المنتخب، وقبل المباراة المحلية بثلاثة أيام، رجعوا لأنديتهم، لأن هناك فرقاً سوف تتأثر أكثر بغياب اللاعبين الدوليين عن غيرها».

مزيد من الأهداف

أشار مهدي علي إلى أن شباب الأهلي- دبي، يحتاج إلى تسجيل المزيد من الأهداف في المرحلة المقبلة، واستدرك قائلاً: «لكنه ليس بالأمر السهل، مع إصابة مهاجمي الفريق، ومثلاً أمام الوصل، كنا نحتاج إلى التسجيل، ولاحت لنا 3 فرص واضحة، ولكن حارس الوصل كان جيداً وأنقذهم جميعاً بردة فعل جيدة، فيما لم تكن هناك فرصة حقيقة للوصل في الشوط الثاني، ولاعبنا الكرواتي ايريك انتي، يحاول تقديم مجهود، وأتمنى أن يقدم الأفضل مستقبلاً، وكانت له فرصة في الشوط الثاني، لكنه كان يجب أن يمرر الكرة بدلاً من تسديدها على المرمى».

أروابارينا: المباراة صورة حقيقية لمواجهات الديربي

رأى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل، أن أداء فريقه وشباب الأهلي- دبي، وتعادلهما السلبي أول من أمس، في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس الخليج العربي، صورة للمواجهات التي يطلق عليها «ديربي»، ويحاول فيها كل فريق فرض أسلوبه على الآخر.

وقال أروابارينا: «المباراة صورة من ديربيات الكأس، وكل فريق يحاول يفرض فيها أسلوبه على الآخر، والفريقان تقاسما المباراة، والنتيجة عادلة من وجهة نظري، وأحيي لاعبي الوصل على أدائهم القوي في الفترة الحالية، مع توالي المباريات، وكثرة الغيابات، مع الإشارة إلى أن لاعبنا ليما، لعب أول من أمس، بـ50% من مجهوده، لأنه ليس جاهزاً، والفترة المقبلة سوف نهيأ أنفسنا لدوري أبطال آسيا».

وأوضح مدرب الوصل: «جئنا إلى استاد راشد للفوز، وهو الهدف الذي نسعى دائماً إلى تحقيقه، ونعلم أنه من الصعب اللعب في كرة القدم على التعادل، ولكن ينقصنا لاعبون كثر، وكان ينقصنا الاختراقات من العمق مع كثرة المباريات، وحاولنا اللعب على الجانبين، وعلى المساحات الخالية في دفاعات شباب الأهلي- دبي، وأحياناً كنا موفقين، وأحياناً أخرى لم نوفق، وعموماً المباراة كانت سجالاً وأرى أن النتيجة عادلة».

وأكمل أروابارينا: «كنت أتمنى أن يكون لديّ ناد ناتج من دمج 3 أندية معاً، وعندي قائمة كبيرة من اللاعبين، وكنت وقتها عملت أشياء كبيرة، ومقارنة بالنظر إلى قائمة الاحتياط لدينا، فنحن لدينا لاعبون 17 و18 سنة، وأنا سعيد بمردود هؤلاء اللاعبين الصغار في السن، مع ما لدينا من عناصر مهمة غائبة، والمجموعة المختارة، خاضوا المباراة بذكاء، وقدموا مباراة جيدة في حدود المتاح، وليس لديّ نقد للاعبين الذين قدموا مباراة كبيرة».

وأشار المدرب الأرجنتيني، إلى أن حظوظ الفريقين ستكون متساوية في لقاء الإياب، وقال: «حظوظ الفريقين ستكون 50% لكل منهما في المباراة المقبلة، مع التأكيد على أنه لدى شباب الأهلي- دبي، لاعبون كبار، ولكن أمامنا 90 دقيقة، وأتمنى تقديم مباراة جيدة، كما أنه لدينا مباراة مهمة في دوري أبطال آسيا، وأخرى في دوري الخليج العربي».

ليما: التعادل نتيجة جيدة

أكد ليما لاعب الوصل، أن فريقه حقق نتيجة جيدة بالتعادل السلبي مع فريق بمثل قوة وحجم شباب الأهلي- دبي، وعلى ملعبه ووسط جماهيره، في ذهاب قبل نهائي كأس الخليج العربي، في ظل النقص الذي يعاني منه الوصل في تشكيلته الأساسية. أشار ليما، إلى أن لقاء الإياب في زعبيل، سيكون مختلفاً، وأن الوصل سيسعى للفوز به والتأهل للعب على الكأس. دبي - البيان الرياضي

النقبي: الأهم أننا لم نخسر

اعتبر عبد الله النقبي لاعب الوصل، أن أهم ما حققه «الفهود» أمام شباب الأهلي- دبي، أنه لم تتلق شباكه أهدافاً، ولم يخسر ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الخليج العربي، وأن الوضع سيكون مختلفاً في لقاء الإياب باستاد زعبيل.

قال النقبي: «أشكر زملائي اللاعبين على المجهود الكبير الذي قاموا به أول من أمس، وكنا نطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية». دبي - البيان الرياضي

ماجد حسن: كنا الأخطر والأفضل والنتيجة تصب في مصلحتنا

أشار ماجد حسن لاعب شباب الأهلي- دبي، إلى أن تعادل فريقه والوصل في ذهاب الدور قبل النهائي، يصب أكثر في مصلحة فريقه، الذي بات يكفيه التعادل الإيجابي بأية نتيجة في الإياب يوم 22 مارس الجاري، للوصول إلى الدور النهائي لكأس الخليج العربي.

قال ماجد: «المباراة كانت نتيجتها سلبية، ولكننا كنا الأخطر والأفضل، وأضعنا الكثير من الفرص الخطرة، والوصل كان واضحاً برغبته في التعادل، وتأثر الأداء عموماً بخوف الفريقين من الخسارة».

أضاف ماجد: «لا أعتبر النتيجة سلبية لشباب الأهلي- دبي، والأهم بالنسبة لنا، أنه لم يسجل في مرمانا أهداف، مما يعني أن التعادل بأية نتيجة إيجابية في الإياب، يؤهلنا إلى الدور النهائي». دبي - البيان الرياضي