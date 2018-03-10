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ضمن احتفالية النادي باليوبيل الذهبي

الفجيرة يواجه الأهلي المصري وديًا 27 الجاري

المصدر:
  • الفجيرة - محمد فضل
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تحت رعاية ودعم الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة  ينظم نادي الفجيرة احتفالية خاصة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه وتقرر أن يكون الحدث الرئيسي لفعاليات الاحتفالية مباراة ودية بين فريق الفجيرة الذي يقوده الأسطورة الأرجنتينية مارادونا مطعماً بعدد من نجوم كرة القدم ضد فريق النادي الاهلي المصري الذي وافق على قبول الدعوة وسيصل بكامل نجومه يوم 25 الجاري على أن تقام المباراة يوم 27 الجاري بنادي الفجيرة وسيتم الإعلان عن كامل التفاصيل من خلال مؤتمر صحافي في قادم الأيام فضلاً عن الفعاليات المصاحبة للمباراة التاريخية

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