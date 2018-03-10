العبدولي : الحكم الملا احتسب هدفاً لدبا وألغاه عبر سماعة التلفون

أبدى جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة اعتراضه على تقنية حكم الفيديو الجديدة التي يقوم اتحاد الكرة بتطبيقها حالياً من خلال مسابقاته الموسمية لافتاً إلى أن التقنية الجديدة تقتل وتقلل من إثارة كرة القدم اذ لم يتم تطبيقها بالصورة السليمة أثناء المباريات، مشيراً للأخطاء التحكيمية التي رافقت مباراة فريقه دبا في ذهاب نصف نهائي كاس الخليج العربي امام العنابي أمس الأول والتي انتهت بفوز الوحدة 4-2.

ونوه العبدولي إلى أن المحاضرة التي سبقت المباراة والتي قدمها الحكم الدولي خالد الدوخي للتنوير بالتقنية الجديدة للفيديو للاعبين وكذلك الإداريين ركزت التساؤلات فيها حول من يتخذ القرار النهائي في المباراة هل هو حكم الساحة أم حكم الفيديو ليأتي الرد من قبل الدوخي بأن حكم الساحة هو الذي يتخذ القرار النهائي في كل الحالات لكنه سيلجأ لتقنية الفيديو من خلال الحالات المشكوك فيها أو التي تفوت عليه أثناء المباراة على أن يراجع شاشة الفيديو الموجودة حول الملعب.

لكن حكم مباراتنا أمام العنابي يحيى الملا ارتكب عدة أخطاء تمثلت في عدم رجوعه للفيديو لحظة تسجيل المحترف البرازيلي ديجو داسيلفا لهدف احتسبه الحكم في بدايته لكنه لم يكلف نفسه للذهاب إلى الفيديو لإلغاء الهدف الذي تم إلغاؤه عبر سماعة التلفون فقط، لافتاً إلى أن الملا كان حري به الذهاب للتأكد من صحة الهدف من عدمها خصوصاً بالتوجه نحو شاشة التلفزيون خصوصاً وأنه احتسب هدفاً صحيحاً لمصلحتنا ليخالف حينها الحديث الذي سبق المباراة بأن على الحكم التأكد من الخطأ المشكوك فيه باللجوء للفيديو.

وأشار العبدولي إلى أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء صحيحة تغاضى عنها أيضاً الحكم ولم يرجع للفيديو في الوقت الذي احتسب فيه ركلة جزاء للعنابي من مصلحة مراد باتنا مشكوك في صحتها، واختتم العبدولي حديثه بالقول لو تم الاعتماد على قرارات غرفة التحكم فيجب إلغاء حكم الساحة والاعتماد على حكم تقنية الفيديو وذلك بوضع مايك حول الملعب لتصبح كرة القدم حينها أشبه بلعبة البلاي استيشن على حد تعبيره .