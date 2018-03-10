«السماوي»37 ..خطوة نحو «الكبار»

اقترب بني ياس خطوة مهمة نحو العودة للعب مع «الكبار» في دوري الخليج العربي لكرة القدم بوصوله إلى النقطة 37 عقب فوزه أمس على العربي 3 - 0 في الجولة 16 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، سجل الثلاثية كل من نوفيللو، وأحمد ربيع، وسهيل النوبي في الدقائق 24،79، 91، فيما ظل العربي برصيد 7 نقاط.

وعاد الذيد بالنقاط الثلاث من ملعب دبا الحصن بفوزه عليه بهدف سالم مصبح (ق 36) ووصل الذيد برصيده إلى 20 نقطة، وتجمد الحصن عند 18 نقطة وأوقف مسافي انطلاقة خورفكان بعد أن فرض عليه التعادل السلبي، ووصل الخور إلى 22 نقطة ومسافي إلى 16 نقطة.

من ناحية أخرى، تترقب جماهير الساحل الشرقي في الخامسة والنصف مساء اليوم مباراة الديربي بين اتحاد كلباء «28 نقطة» والفجيرة «الوصيف بـ 31 نقطة»، واجتمع مارادونا مدرب «الذئاب» بلاعبيه، وطالبهم بالعودة من كلباء بالعلامة الكاملة، للاستمرار في مطاردة الصدارة.

وتختتم الجولة بمباراتي العروبة مع الحمرية، ورأس الخيمة مع مصفوت.