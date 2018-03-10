ديربي سلبي بين «شباب الأهلي» والوصل

تعادل شباب الأهلي- دبي مع ضيفه الوصل سلباً أمس، في ذهاب نصف النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم، في استاد راشد بدبي، ولم يرتق الديربي للمستوى المتوقع، وغابت الفنيات والمهارات الفردية، وطغى الأداء الخططي، والحذر الدفاعي على المباراة.



واقترب فريق الوحدة من التأهل إلى النهائي، وقطع نصف المشوار بالفوز على دبا الفجيرة 4 - 2، على استاد مدينة زايد الرياضية، مستعيداً ذاكرة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة، إذ لم يحقق الانتصار في آخر 4 مباريات على الصعيدين المحلي والآسيوي، أحرز رباعية «العنابي» كل من الأرجنتيني تيغالي (هاتريك) في الدقائق 3 و63 ركلة جزاء، و81، والمجري جوجاك من ركلة جزاء 72، بينما سجل هدفي دبا الفجيرة دياغو داسيلفا في الدقيقتين 66 و87. ونجح البديل مراد باتنا في تحويل دفة المباراة لمصلحة «العنابي» بعد أن تسبب في ركلتي جزاء لفريقه.



من ناحية أخرى، اطمأن الجهازان الفني والإداري لفريق الوحدة على حالة الحارس محمد الشامسي الذي تعرض للإصابة في الشوط الأول من المباراة وتم استبداله، ونُقل مباشرة إلى أحد المستشفيات القريبة من الملعب وخضع لفحوص طبية أثبتت سلامته وعدم تعرضه لإصابة خطيرة، وأنها مجرد كدمة بسيطة في الرقبة.