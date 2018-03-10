الظفرة يستعد للوصل برباعية في رديف الوحدة

واصل الظفرة استعداداته الجادة لبقية مبارياته في دوري الخليج العربي، التي يدخلها بشعار الفوز للنجاة من ملحق الهبوط الذي يهدده بقوة لجلوسه في ذيلية ترتيب المنافسة برصيد 12 نقطة.

وخاض الظفرة مباراة ودية أمس الأول على ملعبه بأبوظبي أمام رديف الوحدة كسبها بنتيجة 4 -1 بواسطة البرازيلي فرناندو سيلفا «هدفين» وهدفاً لسعيد الكثيري وحسن الحمادي، وذلك في إطار تحضيراته لمباراته ضد الوصل ضمن الجولة 19 من المنافسة يوم 17 من الشهر الجاري.

وخلال فترة توقف الدوري السابقة ركز جوكيكا على تجهيز عناصره معنوياً، مؤكداً أن الفريق في حالة بدنية جيدة بعد أن خاض مجموعة كبيرة من المباريات التنافسية، ذاكراً أن لاعبيه يحتاجون إلى تأهيل نفسي أكثر من بدني.

وما زال الغموض يكتنف مصير مشاركة البرازيلي الميدا خلال الجولات المقبلة نتيجة شكواه المستمرة من الإصابة التي ظل يعاني منها منذ بداية الموسم، وعلى الرغم من ظهوره في مباراة عجمان السابقة بالدوري خلال الشوط الثاني، لكن اللاعب مازال يشكو من بعض الآلام لذلك فضل الجهاز الفني إبعاده عن مباراة رديف الوحدة وتأهيله بشكل خاص حتى تتضح الرؤية.