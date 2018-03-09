«الاعتراض على قرارات الحكام» تدخل التنفيذ

ناقشت هيئة الاعتراض على قرارات الحكام في اجتماعها أول من أمس بمقر الاتحاد بدبي، تفعيل عمل الهيئة بشكل تجريبي، خلال ما تبقى من مباريات دوري وكأس الخليج العربي، وتم استعراض اللائحة التي تحكم تطبيق عمل الهيئة، والتي تختص بتشكيل لجان للنظر في اعتراضات اللاعبين أو الأندية على أخطاء قرارات الحكام، والبطاقة الحمراء المباشرة في حالات اللعب العنيف، والسلوك المشين، وحرمان المنافس من تسجيل هدف أو فرصة محققة لتسجيل هدف عن طريق لمس الكرة بشكل متعمد، وحرمان اللاعب من فرصة محققة لتسجيل هدف.

وتتضمت آلية الاعتراض مخاطبة الهيئة عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة من بداية المباراة، مع إرفاق فيديو خاص بموضوع الاعتراض، وسداد الرسوم، ويتم عرض الفيديو على المنسق العام للبت فيه شكلاً وتكوين لجنة الاعتراض في حال قبوله، على أن تلتزم اللجنة بالفصل في الاعتراض موضوعاً خلال 24 ساعة من تقديم الشكوى، فيما يتم رفض الاعتراض شكلاً في حال تقديمه خارج المدة القانونية أو سقوط شرط إرفاق الفيديو أو إيصال الرسوم أو الاعتراض على غير الحالات المذكورة باللائحة.

يترأس الهيئة الحكم عيسى صالح وتضم: عبد الرحمن محمد، ومحسن مصبح، وسبيت خاطر، سالم سعيد، فريد علي، مسلم أحمد، يونس حسن، محمد الجلاف، وحمد الشيخ، إضافة إلى مقرر الهيئة أيمن هارون والمستشار القانوني للجنة المحترفين غانم الغوانمة.