شباب الأهلي - دبي والوصل..لقاء التعويض

يلتقي شباب الأهلي- دبي وضيفه الوصل، في الثامنة والربع من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بدبي، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي، وهي البطولة التي يسعى للفوز بها كلا الفريقين، بعد خروجهما من دائرة المنافسة على درع دوري الخليج العربي.

قطع شباب الأهلي- دبي، طريقه وصولاً إلى الدور نصف النهائي، بداية من صدارته للمجموعة الثانية من تصفيات الدور الأول للبطولة، بعدما جمع 9 نقاط من الفوز على فريقي الإمارات ودبا الفجيرة 3-0 و4-1، والتعادل مع الوصل 2-2، والشارقة 3-3، والوحدة 1-1، وفي الدور الثمانية، فاز على حتا ذهاباً 3-0، وإياباً 2-1.

بدوره، تأهل الوصل، بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وجمعها من الفوز على دبا الفجيرة 3-2، وعلى فريق الإمارات 4-0، والتعادل مع شباب الأهلي- دبي 2-2، وخسر أمام الوحدة 0-3، وأمام الشارقة 3-4، وفي الدور الثمانية، تعادل مع النصر في الذهاب 2-2، وفاز في الإياب 1-0.

مواجهة صعبة

من ناحيته، توقع مهدي علي مدرب شباب الأهلي- دبي، مواجهة صعبة، تجمع فريقه وضيفه الوصل الليلة، في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، وأشار إلى رضاه عن الاستعدادات التي أجراها فريقه للمباراة طوال الأيام الماضية.

قال مهدي: «لن تخدعنا النتائج السلبية للوصل في الفترة الأخيرة، وسيكون شباب الأهلي- دبي على الموعد في المباراة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وإسعاد جمهوره بنتيجة إيجابية، تسهل من مهمته في الإياب». أضاف مهدي: «شباب الأهلي- دبي، يعاني من الغيابات، وإذا تحدثنا عنها، فأعتقد أن فريقي يملك عددًا أكبر منها، لكننا تعودنا دائماً على مثل هذه المواقف، واللعب بصفوف ناقصة أغلب مبارياتنا، منذ أن توليت المهمة، وفي المقابل، الوصل لعب بالصف الثاني في مباراته الآسيوية الأخيرة، وهو ما يعني أنه منح لاعبيه راحة من أجل مباراة الليلة».

أعرب مهدي علي، عن ثقته الكبيرة بلاعبي شباب الأهلي- دبي المختارين لخوض مباراة الوصل، وقدرتهم على تقديم أداء قوي، وتحقيق نتيجة إيجابية تخدم الفريق في لقاء العودة، رغم الغيابات الكثيرة، المتمثلة في السنغالي ماكيتي ديوب، البرازيلي لوفانور، عبد العزيز صنقور، وليد عمبر، راشد حسن وسعيد أحمد، ولكني أتمنى أن يقدم الفريقان مباراة تليق بهما، وبالجمهور الكبير المتوقع حضوره، وأؤكد تمسكنا بالسعي للفوز بالبطولة، عقب ضياع فرصة المنافسة على لقب الدوري.

عناصر قوية

وقال المدير الفني لفريق الوصل، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن المباراة صعبة، خاصة أن الفريق المنافس يضم في صفوفه عناصر قوية، ويقدم أداء قوياً في الفترة الأخيرة، لكننا ندخل المباراة، وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف: عقب العودة من إيران، دخل اللاعبون التدريبات في اليوم التالي مباشرة، حيث أجرى اللاعبون تدريبات الاستشفاء، ومن ثم خاضوا تدريبات معينة، بسبب ضيق الوقت وتراكم المباريات في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى عودة حسن محمد للمشاركة في التدريبات، لكنه تعرض للإصابة مجدداً في التدريب الرئيس لمباراة بيروزي، لذلك لم يشترك، إضافة إلى باقي اللاعبين المصابين، أما عن إيقاف كايو، فقد قيل لي إن اللاعب لم يرتكب أي شيء، لكن في النهاية، القرار يعود إلى اللجنة التي أصدرته، وليس لي تعليق على القرار.

تألق

شباب الأهلي- دبي الأقوى هجوماً

أحرز شباب الأهلي- دبي، 18 هدفاً في 7 مباريات خاضها طوال مشواره في كأس الخليج العربي هذا الموسم، فيما منيت شباكه بـ 8 أهداف، وكان الأقوى هجوماً في المجموعة الثانية للتصفيات، وثاني أقوى خط دفاع، فيما لعب الوصل عدد المباريات نفسه مسجلاً 17 هدفاً، واستقبلت شباكه 10 أهداف، ليتفوق شباب الأهلي على الإمبراطور في تسجيل الأهداف وفي الأهداف التي استقبلها مرماه.

وسبق أن التقى فريقا شباب الأهلي- دبي والوصل، مرتين الموسم الحالي، وفي المباراة الأولى، تعادلا 2-2 في تصفيات المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي، وفي الثانية فاز الوصل على ضيفه شباب الأهلي- دبي 3-0 في ختام الدور الأول للدوري، ويلتقي الفريقان في لقاء الإياب 22 مارس الجاري على ملعب الوصل بزعبيل.دبي - البيان الرياضي

تجديد

ماجد حسن ينفي شائعات «الرحيل»

أكد ماجد حسن لاعب شباب الأهلي- دبي، أنه سيجدد تعاقده قريباً مع النادي، وقال: «أتعجب من الشائعات التي أطلقت عن تجديد تعاقدي مع النادي، وأؤكد أنني في الطريق إلى التجديد مع النادي».

أما عن مدى جاهزيته للمباريات، أكد ماجد، أنه عندما يعود اللاعب من إصابة طويلة مدتها سنة كاملة، فمن الطبيعي أنه يصاب بإصابة عضلية أخرى، وقال: «أنا أتحسن من مباراة إلى أخرى بشكل أفضل، وقادر على العودة إلى مستواي المعهود قريباً». تحدث ماجد حسن، عن استعدادات شباب الأهلي- دبي للقاء الوصل، بقوله: «مستعدون، وسنواجه فريقاً قوياً، ولكن الدور نصف النهائي ذهاب وإياب، وسنتعامل معه مباراة مباراة، وإن شاء الله نركز في المباراتين، لأن مثل هذه المباريات لن تنتهي في مباراة الذهاب فقط، بل يجب التركيز على لقاء العودة أيضاً».دبي - البيان الرياضي