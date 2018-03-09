بني ياس والعربي.. صراع القمة والقاع اليوم

تقام اليوم 3 مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ويستضيف بني ياس «المتصدر برصيد 34 نقطة» فريق العربي صاحب المركز قبل الأخير بسبع نقاط متطلعاً لمواصلة نتائجه الإيجابية، ويفتقد الفريق جهود كل من النيجيري كواكو فابريس حسن المحرمي للإيقاف بالبطاقة الحمراء.

ويرفع « السماوي» شعار الفوز فقط للابتعاد أكثر في الصدارة، والاقتراب من العودة إلى اللعب مع الكبار.

ويلعب مسافي «الحادي عشر برصيد 15 نقطة» مع خورفكان «السادس بـ 21 نقطة» وانعش خورفكان آماله من جديد في بلوغ المربع الذهبي بفوزه الأخير على الحمرية ولا يفصله عنه سوى نقطتين فقط. وتجمع المباراة الثالثة اليوم دبا الحصن والذيد صاحبي المركزين الثامن والتاسع وتفصلهما نقطة وحيد وللحصن 18 نقطة وللذيد 17 نقطة.

وتقام غد 3 مباريات وتتجه الأنظار صوب ملعب الاتحاد حيث يواجه كلباء «الثالث بـ 28 نقطة» جاره الفجيرة «الوصيف بـ 31 نقطة»، فيما يلتقي العروبة مع الحمرية ورأس الخيمة مع مصفوت.