الوصل حافظ على تشكيلته 21500 دقيقة

قال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، إن متوسط مشاركة لاعبيه الأساسيين بلغ 21500 دقيقة، بفارق كبير عن العين، الذي بلغ متوسط مشاركة لاعبيه الأساسيين 16500 دقيقة، والوحدة 18200 دقيقة، الأمر الذي أصاب لاعبي الوصل بالإصابات والإرهاق.

ويحل الوصل ضيفاً على شباب الأهلي دبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج العربي، ويحتل الوصل، المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، في حين يتصدر شباب الأهلي المجموعة برصيد 9 نقاط. ويعاني الوصل من استمرار غياب عدد من لاعبيه، إما بسبب الإصابة أو الإيقاف.

حيث تخلو قائمة الفريق من هداف «الإمبراطور»، المحترف البرازيلي فابيو دي ليما، والبرازيلي كايو، ووحيد إسماعيل، عبد الرحمن علي، ومحمد سرور.

وأوضح مدرب الفهود، أن فريقه يتطلع إلى قنص النقاط الثلاث، بغية تعزيز وضعه في الدور نصف النهائي، ومن ثم التأهل للدور التالي، مشيداً بأداء شباب الأهلي دبي، والنتائج الإيجابية التي يحققها مؤخراً. وقال: «نواجه فريقاً قوياً، يمتلك عدداً من العناصر المميزة»، موضحاً أن الوصل يواجه ضغوطاً بسبب المشاركة في عدة بطولات في وقت واحد، ونأمل في تقديم أداء قوي.

وعن مدى جاهزية الفريق، قال: «لقد بدأنا في التحضيرات للمباراة، فور العودة من إيران، ونتمرن بصورة يومية، وبطريقة مختلفة، نظراً لضيق الوقت بين المباريات، ونعمل جاهدين لاختيار أفضل تشكيلة لخوض اللقاء».

وأضاف: «هدفنا الحصول على إحدى البطولات، وأنا أعرف شعور الجمهور، وأتمنى أن ننهي الدوري في المركز الثالث، على أقل تقدير، للمشاركة في بطولة آسيا، وهدف الجهاز الفني، الوجود في كل المنافسات، والحصول على إحدى البطولات».

ومن جانبه، أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي-دبي، على أهمية مباراة فريقه والوصل غداً، واعتبر أن هذا الدور، مباراة من شوطين، والذهاب هو الشوط الأول، وأن فريقه سيدخل المباراة بتركيز عالٍ وجيد، لتسهيل مهمة الفريق في لقاء الإياب.

قال مهدي: «اللاعبون مركزون بشكل جيد، خاصة أن مباريات الكؤوس خارج التوقعات، ولا تتأثر بأي ظروف يمر بها أي من الفريقين، وكل شيء متوقع حدوثه داخل أرض الملعب، وأتمنى أن يواصل شباب الأهلي- دبي، أداءه التصاعدي، الذي تشهده مبارياته في الفترة الأخيرة، خاصة أن المباراة ستكون على ملعبنا وبين جمهورنا».

أعرب مهدي، عن ثقته الكبيرة بقدرات لاعبي شباب الأهلي- دبي، وقلل من تأثير النتائج الأخيرة للوصل في لاعبيه، قائلاً: «ثقتي كبيرة في لاعبي فريقي، ونتائج الوصل الأخيرة لن تخدعنا، لأن مباريات الكؤوس تخضع لمعايير خاصة، ولها اعتبارات كثيرة، والنتيجة ستحدد داخل الملعب، من خلال أداء اللاعبين، ونحن استعددنا بشكل جيد، وطلبنا من اللاعبين تعليمات محددة، نتمنى تنفيذها داخل أرض الملعب».

أكمل مهدي: «لاعبو شباب الأهلي- دبي، لن يفرطوا في الفرصة التي أمامهم، ونحن نسعى للخروج ببطولة هذا الموسم، وليس أمامنا سوى كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومباراتنا والوصل، ستكون في الدور نصف النهائي، ونتمنى أن نشاهد مباراة طيبة من الفريقين، بما يسعد الجماهير».

عبد الله صالح: طموحنا لقب كأس الخليج العربي

أكد مدافع الوصل عبد الله صالح أن فريقه يتطلع إلى تقديم مردود جيد وحصد النقاط الثلاث لوضع قدم على طريق التأهل للقاء النهائي الذي بات قاب قوسين أدنى، مشيراً إلى أن الوصل يطمح إلى قنص لقب البطولة لإسعاد جمهور الذهب. وقال: «لقد قمنا بالتحضير بصورة جيدة، ونتطلع إلى تقديم مردود طيب، بالرغم من الغيابات، إلا أن البدلاء جاهزون لتقديم مستويات طيبة والخروج بنتيجة إيجابية».

وأضاف: «علينا أن نكون أكثر حذراً وتركيزاً لنيل النقاط الثلاث، وقد قمنا بطي صفحة الخسارة الآسيوية، وهدفنا عودة الوصل للنتائج الإيجابية، مشيراً إلى أن تركيز الوصل على بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي». واختتم صالح حديثه بالقول: «لقد تراجع أداء الفريق في الدور الثاني بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين».

هجوم شباب الأهلي- دبي يعتمد على جاسم وانتي

يعتمد شباب الأهلي- دبي على لاعبيه سعيد جاسم وايريك انتي، في قيادة خط الهجوم أمام الوصل غداً، في ذهاب دور نصف النهائي لكأس الخليج العربي.

لا توجد ورقة رابحة هجومية بديلة يمكن أن يعتمد عليها شباب الأهلي- دبي خلال تلك المباراة، مع إصابة مهاجمه ماكيتي ديوب، وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة لتلقي العلاج.

لن يكون ديوب الوحيد الغائب عن صفوف شباب الأهلي- دبي، هناك غيابات كثيرة عن صفوف الفريق، ومنذ فترة طويلة لظروف مختلفة، ومنها لوفانور وعبد العزيز صنقور ووليد عمبر وراشد حسن وسعود عبد الرزاق وسعيد أحمد.