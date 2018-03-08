حتا يطالب الحكام بالتركيز

طالب نادي حتا حكام دورينا بمزيد التركيز والانتباه في الجولات المقبلة من دوري الخليج العربي بعد الأخطاء التي تضرر الإعصار على إثرها في المباريات السابقة من البطولة بحسب علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة حتا رئيس شركة كرة القدم، الذي كشف عن قيامهم بتسجيل موقف ضد حكم مباراة فريقه أمام دبا الفجيرة في الجولة 18 الماضية من الدوري .

والتي أدارها الحكم حمد علي يوسف. وأضاف البدواوي: إن حتا خاطب لجنة الحكام في اتحاد الكرة لأكثر من مرة على خلفية أخطاء تحكيمية صاحبت عدداً من المباريات. وقال: إن مسلسل الأخطاء عانى منه حتا منذ بداية الموسم لاسيما المباريات التي تقام على أرضهم في استاد حمدان بن راشد، مشيراً إلى أن بعض الأخطاء مؤثرة خاصة في هذه المرحلة الحرجة لعل آخرها المباراة الماضية أمام دبا الفجيرة التي لم يحتسب الحكم فيها ضربتي جزاء.

أخطاء مؤثرة

وأضاف البدواوي: نقدّر عمل قضاة ملاعبنا ونتقبل الأخطاء، ولكن بعض الأخطاء المؤثرة لا يمكن تجاوزها، خاصة وأنها قد تكلف خسارة النقاط.

وعن أهمية استخدام تقنية الفيديو ودورها في تفادي الأخطاء، قال البدواوي: إنه لا يمكن الحكم على نجاح التقنية إلا بعد التطبيق ورؤية النتائج، وبعض الأخطاء واضحة لا تحتاج إلى «الفيديو»، مشيراً إلى أن حتا لا يطلب من قضاة ملاعبنا سوى العدالة.

واختتم البدواوي حديثه بأن التحكيم مهارة ويجب على قضاة الملاعب الحرص دائماً على تطوير أدائهم، مطالباً الحكام بمزيد من التركيز والانتباه في الجولات المقبلة الحاسمة التي لا تحتمل مزيداً من الأخطاء.