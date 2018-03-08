الحمادي: مشاركة مراد باتنا تتحدد اليوم

أكد عبد الباسط الحمادي، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أن الفريق يركز على مباراته مع دبا الفجيرة غداً في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، رغم حالة الإرهاق التي يعاني منها العنابي جراء ضغط المباريات، مشيراً إلى أن الفريق سيؤدي مراناً خفيفاً اليوم الخميس استعداداً للمباراة بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة، أمس الأربعاء، عقب العودة من أصفهان بعد الخسارة من ذوب آهن الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال إن هناك محاولات طبية مكثفة من قبل الجهاز الطبي من أجل أن يلحق لاعب خط الوسط محمد عبد الباسط بمباراة دبا بعد غيابه عن مباراة ذوب آهن الإيراني، إذ أجرى له الجهاز الطبي اختباراً صباح يوم المباراة وتأكد عدم قدرته على اللعب، ولكن احتمالات مشاركته كبيرة في المباراة .

وسيتم الاستعانة به وفقاً لرؤية المدير الفني، كما سيتحدد موقف اللاعب المغربي مراد باتنا من المشاركة اليوم بعد أن أصيب اللاعب بنزلة برد حادة وارتفاع مفاجئ في درجة حرارته ليلة مباراة ذوب آهن مما تسبب في غيابه عن المباراة.

ثمن

وأضاف: «الفريق يدفع ثمن البرمجة الصعبة والمرهقة للبطولات التي يشارك فيها العنابي، وهو ما ظهر جلياً على أداء الفريق في المباريات الأخيرة، فالفريق يؤدي مباراة كل 3 أو 4 أيام وهي مباريات قوية، بالإضافة إلى السفر خارجياً في فترات متقاربة، ما أدى إلى إرهاق اللاعبين، فضلاً عن الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين مؤخراً».

توازن

وأشار إلى أن الفريق مطالب بتجاوز الخسارة الآسيوية واستعادة توازنه سريعاً خاصة وأن الفريق أمامه مباراة مهمة أمام دبا الفجيرة، وقال: «سعينا للفوز في مباراة ذوب آهن الإيراني لإنعاش حظوظنا في التأهل للدور التالي، ولكن الظروف التي تعرض لها الفريق صعبة في ظل غياب عدد من العناصر المؤثرة والإرهاق».