الأسطورة مارادونا: شعار الإمارات تجمعنا لم يأتِ من فراغ

شارك الأسطورة الأرجنتينية ديغو مارادونا مدرب نادي الفجيرة الرياضي في فعالية اليوم الرياضي الوطني من خلال الاحتفالية التي أقيمت بالنادي عصراً، بحضور كافة لاعبي الفريق الأول للكرة بنادي الفجيرة إلى جانب قيادات وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الأجهزة الفنية والتدريبية والعاملين بالنادي.

وهنأ مارادونا، وهو يحمل شعار الإمارات تجمعنا، الجميع على هذا اليوم المشهود والذي التف حوله المواطنين والمقيمين على أرض زايد الخير، مشيراً إلى أن شعار الإمارات تجمعنا لم يأتي من فراغ، في اشارة إلى أن دولة الإمارات جمعت كافة الجنسيات التي توحدت وانتظمت بل وشاركت في هذا اليوم، منوهاً إلى أنه قبل دعوة اللجنة المنظمة لليوم الرياضي بإمارة الفجيرة على الفور ووافق عليها دون تردد متمنياً للجميع مشاركة طيبة في مختلف الالعاب والانشطة.

وبدوره أكد عبد الله بن قانون نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة المدير التنفيذي بالنادي أن نادي الفجيرة شهد ومنذ الصباح عدة فعاليات رياضية مختلفة ضمت ألعاب الطائرة والسباحة والسلة وكرة القدم بين الاداريين والمدربين إلى جانب فعاليات أصحاب الهمم التي حظيت بحضور أعداد كبيرة من الجماهير، موجها الشكر لكافة المنظمين لليوم الرياضي.

بعد أن شارك في احتفالية نادي الفجيرة باليوم الرياضي..

الأسطورة مارادونا: شعار الإمارات تجمعنا لم يأتِ من فراغhttps://t.co/lBtItqLlTq#اليوم_الرياضي_الوطني pic.twitter.com/DyoJnkcz2a — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 7, 2018

وشكر بن قانون مدرب الفجيرة مارادونا على حديثه الايجابي حول اليوم الوطني الرياضي.