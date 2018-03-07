"الإمارات" تبث فيلماً قصيراً للاعبين في ريال مدريد

بثت شركة ‬طيران ‬الإمارات ‬فيلماً ‬قصيراً ‬يظهر ‬فيه ‬عدد ‬من ‬لاعبي ‬ريال ‬مدريد، ‬على ‬متن طائرة ايرباص ‬ A380؛ "إحدى ‬طائرات ‬الإمارات"‬، وخلاله اكتشف لاعبو الفريق الملكي ‬الذين ‬ظهروا ‬في ‬الفيلم ‬القصير، و‬هم ‬سيرجيو ‬راموس، ‬جاريث ‬بيل، ‬مارسيلو، ‬كريم ‬بن زيمة، ‬توني ‬كروس ‬وكاسميرو، ‬مهارات ‬غير ‬متوقعة ‬لدى ‬المضيفات ‬على ‬ارتفاع ‬40 ‬ألف ‬قدم.

وبدأ الفيلم بمشهد للاعبي ريال مدريد على الطائرة، ‬يستمتعون ‬بخدمات ‬الشركة ‬التي ‬تقدمها ‬مضيفات ‬الشركة، حيث ظهر ‬راموس ‬يتهيأ ‬لحمام ‬سريع ‬في ‬الشاور ‬سبا، ‬بينما كان مارسيلو ‬مندمجاً ‬في ‬مشاهدة ‬فيلم ‬على ‬شاشة ‬نظام ‬طيران ‬الإمارات ‬للمعلومات ‬والاتصالات ‬والترفيه ‬الجوي ‬ice، ‬فيما استرخى كروس ‬مستمتعاً ‬في ‬درجة ‬رجال ‬الأعمال، ‬ثم ‬بيل ‬وراموس ‬يتناولان ‬المرطبات ‬في ‬الصالون ‬الجوي ‬بحلته ‬الجديدة.

وخلال الفيلم القصير، لاحظ نجوم النادي المدريدي المهارات المتعددة غير العادية التي تتمتع بها مضيفات طيران الإمارات في كرة القدم، وهن يؤدين أدوارهن على الوجه الأكمل، قبل أن يصاب بن زيمة بالذهول وهو يرى وجوهاً جديدة ترافق لاعبي فريقه في حجرة تغيير الملابس، وذلك في مشهد تالٍ.

ويأتي هذا الفيديو الطريف ضمن حملة طيران الإمارات #OneTeam، ‬التي ‬تلقي ‬الضوء ‬على ‬القيم ‬المشتركة ‬بين ‬الناقلة ‬والفرق ‬التي ‬ترعاها، ‬والمتمثلة ‬في ‬روح ‬الفريق ‬والابتكار ‬والشغف ‬بالرياضة، ‬وتتضمن ‬الحملة ‬أيضاً ‬فيلماً ‬قصيراً ‬جرى ‬بثه ‬أوائل ‬السنة ‬الجارية ‬مع ‬لاعبي ‬باريس ‬سان ‬جيرمان. ‬وقد ‬قام ‬بوضع ‬تصور ‬وتصميم ‬الفيديوهات ‬الفريق ‬الفني ‬في ‬طيران ‬الإمارات، ‬بالتعاون ‬مع «بوزمان ‬دبي».