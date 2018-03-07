أمل بو شلاخ عضواً في اللجنة التنفيذية بمؤسسة المرأة العربية

خاطبت مؤسسة المرأة العربية أمل بو شلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الشؤون المجتمعية، بخصوص ترشيحها لعضوية اتحاد المرأة العربية للرياضة، الذي تم تأسيسه مؤخراً بدعم من مؤسسة المرأة العربية كاتحاد يضم تحت مظلته جميع الاتحادات العربية المهتمة برياضة السيدات.

وعبرت مؤسسة المرأة العربية في الخطاب المرسل عن خالص تقديرها وامتنانها للعمل الكبير الذي قامت وتقوم به أمل بو شلاخ في مجال دعم الرياضة النسائية باعتبارها شخصية عربية حظيت بمكانة عربية مرموقة في مجال الرياضة.

وجاء في خطاب المؤسسة (أنه لمن دواعي السرور أن نرشحكم ضمن كوكبة متميزة من النساء في مجال الرياضة العربية والدولية للجنة التنفيذية للاتحاد، آملين أن يحظى ترشيحنا بقبولكم).