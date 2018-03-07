تعادل آسيوي مخيّب للعين.. وخسارة ثالثة للوحدة

اكتفى العين بالتعادل 2-2 أمام ضيفه نادي الاستقلال الإيراني، أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 3، ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

تقدم الاستقلال بهدف السبق عن طريق مامي تيام (ق 52)، ورد السويدي بيرغ بهدف التعادل للعين (ق 62)، وأضاع اللاعب نفسه ركلة جزاء (ق 74)، قبل أن يسجل الاستقلال هدفه الثاني بواسطة تيام (ق 77)، وسجل خليل هدف التعادل للعين من ركلة جزاء (ق 88). ورفع العين رصيده إلى (3 نقاط) في حين بلغ لاستقلال (5 نقاط) في صدارة المجموعة.

من جانب آخر تضاءلت حظوظ الوحدة في التأهل إلى دور 16 بعد خسارته من ذوب آهن الإيراني بهدفين على ملعب فولاد شهر بأصفهان. ويقبع الوحدة في المركز الأخير دون رصيد بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي في البطولة.