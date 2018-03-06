«الانضباط» توقف كايو وتغرّمه 50 ألف درهم

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار منصور لوتاه، إيقاف البرازيلي كايو لاعب الوصل مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم بأغلبية الآراء، بسبب محاولة الاعتداء على لاعب النصر محمود خميس خلال مباراة الفريقين في الجولة 18 لدوري الخليج العربي، وقد تم الاستماع للاعبين ومشاهدة لقطات فيديو للأحداث وصوت 3 أعضاء بإدانة اللاعب مقابل صوتين بعدم الإدانة.

كما قررت اللجنة تأجيل الشكوى المقدمة من الأمانة العامة ضد لاعب الجزيرة عبدالله موسى على خلفية تغريدة له، مدة أسبوع بعد أن طلب اللاعب تقديم اعتذار للاتحاد في نفس المكان، كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الوصل للأشبال محمد مطر المهيري 6 مباريات وتغريمه 3 آلاف درهم بسبب البصق على لاعب منافس من الوحدة. وتغريم حسن زهران لاعب عجمان ألف درهم بسبب قصات الشعر.