الجزيرة ثاني المجموعة الأولى.. وخسارة «آسيوية» جديدة للوصل

اكتفى فريق الجزيرة بنقطة واحدة في مباراته أمام تركتور سازي الإيراني باستاد محمد بن زايد في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني في مقابل نقطة وحيدة لتركتور سازي في المركز الأخير، ويتصدر المجموعة الأهلي السعودي ( 7 نقاط) بعد تعادله مع الغرافة 1 - 1 ، ليصبح الغرافة ثالثاً (4 نقاط) وفق موقع الاتحاد الآسيوي.



سيطر الجزيرة على منطقة الوسط في الشوط الثاني من مباراته مع تركتور سازي وكان الأقرب إلى مرمى منافسه، وأتيحت له فرصتان عن طريق أحمد العطاس (ق 65) وعلي مبخوت (ق 75)، ولعب تركتور سازي على الهجمات المرتدة وصنع فرصتين مهمتين عن طريق علي طاهيران، ورسلان موتاهاري وفي الأمتار الأخيرة كان الجزيرة قريباً من التسجيل بمحاولتين لخليفة الحمادي وسالم العيدي.



من ناحية أخرى تعرض الوصل لخسارة جديدة أمس وجاءت أمام بيروزي الإيراني 0- 2 على ملعب أزادي بالعاصمة طهران ضمن منافسات المجموعة الثالثة، أحرز الهدفين كل من: فرشاد زادة ( ق 36)، وعلي عليبور من ركلة جزاء ( ق 41)



رفع بيروزي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما يظل الوصل في ذيل الترتيب بلا نقاط بعد خسارة الجولات الثلاث، ويخوض الوصل مباراة الجولة الرابعة أمام بيروزي 13 الجاري، على ملعب زعبيل.