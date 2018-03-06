«الزعيم» والاستقلال الإيراني..موقعة الصدارة

يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في السابعة والثلث من مساء اليوم، فريق نادي الاستقلال الإيراني لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم في مرحلة المجموعات، وسبق للزعيم أن أقصى الفريق الإيراني من ثمن النهائي للنسخة السابقة، عندما ألحق به هزيمة كبيرة (6-1)، على الملعب ذاته، وتبدو الفرصة سانحة لتكرار السيناريو وتحقيق الفوز الذي يقوده لاعتلاء صدارة المجموعة ويعزز حظوظه في الحصول على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة التالية من المسابقة القارية البارزة.

أكمل العين تحضيراته الميدانية وبات في كامل جاهزيته بمران أخير، أمس، باستاد خليفة بن زايد، تحت قيادة المدرب الكرواتي زوران، وسادت التدريبات أجواء مثالية مفعمة بالثقة والتفاؤل والمعنويات العالية، بعد أن حافظ «الزعيم» على صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه إثر فوزه التاريخي العريض على الوحدة، وعمد الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية الأخيرة إلى التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً لمواجهة الليلة، ويتطلع زوران لقيادة العين إلى المزيد من الانتصارات على المستويين الداخلي والآسيوي وتحقيق الألقاب التي ابتعد الفريق عن منصاتها خلال الفترة الأخيرة، فيما تعتبر بطولة دوري أبطال آسيا هي الهدف الرئيس لجميع العيناوية لتحقيق الحلم الذي انتظره الشارع الرياضي نحو 14 عاماً بعد أن حصل عليه الفريق في وقت سابق من عام 2003 كأول وآخر نادٍ إماراتي يحقق هذا الإنجاز.

ومن المنتظر أن يلعب الاستقلال بخطة دفاعية للخروج بنتيجة إيجابية أقلها التعادل للمحافظة على صدارته للمجموعة التي اعتلاها بفوزه الأخير على الهلال السعودي ليرفع رصيده إلى أربع نقاط بفارق نقطتين عن صاحبي المركز الثاني العين والريان.

ظهور

شدد الكرواتي زوران على ضرورة أن يستغل فريقه الأرض ووجود الجماهير للظهور الجيد الذي يقود إلى تحقيق الفوز على الاستقلال، وأوضح أن المباراة لن تكون سهلة لأن المنافس أظهر نفسه بصورة متميزة خلال الجولتين السابقتين ما قاده للتربع على الصدارة، وقال: العين لم يستعد بالصورة المطلوبة للمباراة بعد خروجه من مواجهة قوية أمام الوحدة، وعلى اللاعبين أن يتجاسروا ويقاتلوا لتحقيق الفوز.

وأضاف زوران في المؤتمر الصحافي للمباراة: الألماني وينفرد شايفر، مدرب الاستقلال، أحدث تطوراً ملحوظاً بفريقه من ناحية الأداء والعمل الجماعي، ما انعكس إيجاباً على نتائجه على المستوى المحلي والآسيوي، ومن المهم لنا أن ننسى الماضي خصوصاً مباراتنا الأخيرة أمام الوحدة ونركز بقوة في الاستحقاقات المقبلة تطلعاً لإحراز النتائج التي تقودنا للهدف المنشود.

وعن تأثير الفوز الكبير الذي حققه العين على الاستقلال (6-1)، بالنسخة الماضية قال: تلك المباراة انتهت وكانت في مرحلة مختلفة، وأمامنا اليوم مواجهة جديدة في ظروف أخرى، والاستقلال في وضعية فنية أفضل، فهو يملك لاعبين أقوياء وأصحاب قدرات عالية ولديهم حوافزهم ويتوجب علينا أن نتعامل معهم بحذر وتركيز، وأعتقد أن الأوراق مكشوفة للفريقين وليس هناك أسرار وستكون الغلبة للفريق الأكثر تركيزاً والأوفر عطاء.

وكشف زوران عن غياب محمد عبدالرحمن (عجب) عن العين، بسبب تراكم الإنذارات، وقال: غياب اللاعب أمر ليس جيداً قياساً بالجهود الكبيرة والمستوى المتميز للاعب في الفترة الأخيرة، وعبر عن تمنياته أن يوفق بقية اللاعبين اليوم، وأن يكون العين الفريق المتأهل للمرحلة التالية في نهاية المطاف.

تطور

عبر الألماني وينفرد شايفر، مدرب الاستقلال، عن سعادته بالعودة مرة أخرى لمدينة العين، والالتقاء بعدد من الأصدقاء الذين تعرف إليهم عندما كان مدرباً للعين في وقت سابق، وأكد أن العين تطور بشكل كبير وأصبح أحد أفضل الأندية الآسيوية، ولم يدر بخلده أبداً أنه سيواجهه كطرف منافس بعد أن كان يقوده سابقاً، وأعرب شايفر عن بالغ شكره لقيادة النادي التي أولته الثقة لقيادة الفريق سابقاً، وقال: مباراة اليوم لن تكون سهلة، ولكننا جاهزون لمتابعة ظهورنا المتميز في المسابقة الآسيوية ونطمح لتحقيق الفوز على العين للمحافظة على صدارتنا للمجموعة، خصوصاً وأن فوزنا الأخير في ديربي الدوري الإيراني وقبله على الهلال السعودي عزز من ثقة اللاعبين وضاعف من حوافزهم، وينبغي علينا التركيز والقتال في الملعب للوصول إلى غايتنا.

خسارة

وعن انعكاس خسارة الاستقلال 1- 6 من العين، في آخر مواجهة جمعت الفريقين بدوري أبطال آسيا، قال: الحديث عن تلك الخسارة وجد حظه من الانتشار، وأصبح من الماضي ولا يمكن أن يكون له تأثير من أي نوع في مباراة اليوم، لأنها تقام في مرحلة مختلفة وتحت ظل ظروف أخرى.

تنسيق

أكملت جماهير العين استعداداتها لمساندة «الزعيم» في مباراته مع الاستقلال بعد أن تم التنسيق في ما بينها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انستغرام» للحضور مبكراً إلى ملعب المباراة ومساندة اللاعبين، تراهن جماهير العين على عدد من الأوراق الرابحة لترجيح كفة الفريق في لقاء الليلة بقيادة صانع الألعاب الدولي الموهوب (عموري) الذي استعاد مستواه أخيراً، إلى جانب المصري المتألق حسين الشحات، والمهاجم السويدي بيرغ ، والبرازيلي كايو، والياباني شيوتاني، فضلاً عن كوكبة متميزة من اللاعبين المواطنين وفي مقدمتهم الحارس اليقظ خالد عيسى، وأحمد برمان وعامر عبد الرحمن، إلى جانب خط دفاع قوي بقيادة إسماعيل أحمد، ومهند العنزي ومحمد أحمد.

محمد أحمد: جاهزون لتحقيق الفوز

أكد محمد أحمد، مدافع العين، جاهزيته وزملاءه اللاعبين لمواجهة اليوم أمام الاستقلال بعد أن أغلقوا ملف الفوز الكبير على الوحدة الخميس الماضي بدوري الخليج العربي، وتاكيد الفريق صدارته بفارق 4 نقاط عن اقرب منافسيه وقال: لدينا الحافز وكل المقومات لتحقيق الفوز والصعود إلى صدارة المجموعة، مع إدراكنا أن المواجهة لن تكون سهلة لأن الفريق الإيراني تطور كثيراً بعد آخر لقاء جمع الفريقين العام الماضي، ومن المؤكد أنه يتطلع للخروج بأفضل نتيجة من ملعبنا، ولذا يتوجب علينا مضاعفة الجهود والقتال للحصول على النقاط الثلاث وإسعاد جمهورنا الذي سيكون حاضراً بكل تأكيد في مدرجات الملعب.

واشار محمد احمد إلى ان أهم مايشغل الفريق حاليا هو التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة ومواصلة المشوار بقوة في البطولة القارية. العين - البيان الرياضي

العين يلعب بالزي البنفسجي

يرتدي العين اليوم الزي البنفسجي الكامل، في حين يظهر الفريق الإيراني بالقميص الأبيض الكامل، جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة، ومثل العين في الاجتماع عصام عبدالله، إداري الفريق.

وأسند الاتحاد الآسيوي ، إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم ماليزي بقيادة محمد أميرول ، ويعاونه محمد يسري، ومحمد زين العابدين، وناغور أمير، «الحكم الرابع». العين - البيان الرياضي

إشادة بنجومية «عموري»

تحدث شايفر مدرب الاستقلال الحالي والعين سابقاً عن «عموري» الذي كان يافعاً خلال فترة توليه تدريب «الزعيم»، وقال: كنت على يقين أن هذا اللاعب سيشق طريقه بصورة رائعة نحو النجومية، وهو ما حدث بالفعل حيث أصبح أحد أفضل اللاعبين بآسيا، وسبق أن تكلمت مع قيادة النادي بضرورة التركيز على اللاعبين المواطنين وتطوير مقدراتهم وصقل مواهبهم من أجل مصلحة الكرة الإماراتية.