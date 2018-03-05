الوصل يتحدى «الغيابات» وبيروزي لإحراز الفوز الأول

يحل فريق الوصل ضيفاً على نظيره بيروزي الإيراني في 5:45 دقيقة من مساء اليوم، على ملعب أزادي بالعاصمة طهران ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، ويدخل «الإمبراطور» المواجهة على أمل تحقيق فوزه الأول في البطولة بعد أن خسر في الجولتين الماضيتين أمام السد 1-2 في دبي، وناساف الأوزبكي 0-1 في قرشي.

ويتطلع الوصل إلى تحقيق الفوز وجمع النقاط الثلاث، حيث يحتل حالياً المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد خالٍ من النقاط، في حين يحتل فريق السد صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من بيروزي وناساف.

ويلتقي ناساف مع نظيره السد في قرشي، في الجولة الثالثة مساء الاثنين أيضاً، على أن يتأهل أول فريقين من المجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته خلال شهر مايو المقبل.

ويدخل الإمبراطور المواجهة بعدد كبير من الغيابات، حيث خلت قائمة الفريق التي غادرت أول من أمس، إلى إيران، من هداف الفريق المحترف البرازيلي فابيو دي ليما الذي تعرض للإصابة في لقاء النصر في الجولة الماضية للدوري، كما يغيب عبد الله النقبي الذي انضم لقائمة المصابين التي تضم البرازيلي كايو، وحيد إسماعيل، عبدالرحمن علي، ومحمد سرور، إضافة لعلي سالمين الموقوف.

التشكيل

واقتصرت قائمة الوصل على 19 لاعباً هم: سلطان المنذري، سالم عبدالله، يوسف الزعابي، سالم العزيزي، عبدالله صالح، فارس خليل، أحمد عيسى، عبدالله جاسم، سيف السويدي، هزاع سالم، كاسيرس، رونالدو، حمد البلوشي، حميد عباس، علي الأنصاري، خالد الشيباني، خليل خميس، حسن محمد، وعلي صالح.

عناصر شابة

من ناحيته، وصف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل، مباراة فريقه أمام مضيفه بيروزي، بالمهمة، مشيراً إلى أن الوصل سيواجه فريقاً ذا ثقل في القارة الآسيوية، ونحاول تقديم أداء جيد للفوز بالنقاط الثلاث، وكذلك للاستمتاع بالمباراة، لأن الإمبراطور لم يشترك منذ سنوات في البطولة الآسيوية.

وقال: «لدينا الكثير من العناصر الشابة، وخوض غمار البطولة الآسيوية يثقل مواهبهم ويعطيهم الخبرة وهم مستقبل الفريق».

وأضاف: ما نعانيه من خسائر في الدوري المحلي ليس له علاقة بمباراتنا في آسيا ولن تنعكس النتائج السلبية على أدائنا في البطولة الآسيوية، مشيراً إلى أن هذه بطولة وتلك بطولة أخرى.

إصابات

وذكر رودولفو أن هناك عدداً كبيراً من الإصابات في فريقه، إلا أن الوصل سيسعى للتغلب على هذه الغيابات من أجل تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن الإمبراطور عانى في المراحل الأخيرة في لقاءات دوري الخليج العربي من الإصابات التي طالت عدداً كبيراً من اللاعبين ومنهم كايو وليما، مشيراً إلى أن الفهود يخوضون أربع مسابقات في وقت واحد، وأضاف: «واثق في جميع اللاعبين وأسعى لاختيار التشكيلة المناسبة».

وقال: «نمر بمرحلة ضغط متواصل للمباريات، ونخوض مواجهة تنافسية كل 4 أو خمسة أيام، ومن الطبيعي غياب لاعب أو أكثر بداعي الإصابة أو الإرهاق».

وأضاف: «عقدي مستمر مع الوصل وعند وصولي للفريق ارتفع مستوى الأصفر، والإحصاءات موجودة، وفي كرة القدم من الممكن أن يخسر أي فريق أو يتعادل ونتيجة المباراة ليس لها علاقة ببقاء أو رحيل المدرب».

هدف

أكد حارس مرمى فريق الوصل سلطان المنذري، أن الإمبراطور يتطلع إلى العودة من طهران بالنقاط الثلاث، مشيراً إلى أن الخسائر الأخيرة التي مني بها الوصل سواء في الدوري المحلي أو في آسيا لن تؤثر في أداء الفريق في لقاء اليوم.

وقال: «لقد قدمنا مردوداً طيباً في لقائي السد وناساف الماضيين، إلا أن الإمبراطور لم يخرج بنتيجة إيجابية».

وأضاف حارس الوصل: «نسعى لبذل الجهد في اللقاء وتقديم مردود جيد»، موضحاً أن «الإصابات لن تؤثر في أداء اللاعبين، والبدلاء جاهزون، ولدينا ثقة في اللاعبين الموجودين بالتشكيلة وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا».