تين كات: الجزيرة «بمن حضر»

يدخل الجزيرة اختباره الثالث في دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي تركتور سازي الإيراني في السابعة مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد، في الجولة الثالثة لدور المجموعات، ويخوض فخر أبوظبي المواجهة محملاً بآمال عريضة في البطولة القارية، والتي لم يسبق وأن تأهل إلى دور الثمانية فيها، على الرغم من مشاركته شبه الدورية.



وجاءت بداية الجزيرة موفقة في افتتاحية البطولة وحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الغرافة، وخسر بصعوبة في المواجهة الثانية خارج ملعبه أمام الأهلي السعودي 2/1 في مباراة مثيرة، حسمها «الراقي» لصالحه، على الوجه الآخر يأتي تركتور سازي بلا نقاط في الترتيب الأخير للمجموعة «أ».



وكان الجزيرة قد أنهى تدريباته الأساسية، أمس، بروح معنوية عالية، وأغلق ملف خسارته في الأمتار الأخيرة أمام شباب الأهلي دبي في الدوري، ويعاني الجزيرة من غيابات مؤثرة خصوصاً في الخط الخلفي أبرزها فارس جعة، محمد فوزي، والعمانيان محمد المسلمي وحارب السعدي، إضافة إلى صانع ألعاب الفريق مبارك بوصوفة للإيقاف، في المقابل يغيب عن تركتور سازي محمد إيران للإيقاف.



تشكيلة

ويتوقع أن يدفع تين كات المدير الفني بتشكيلة مكونة علي خصيف في حراسة المرمى ورباعي خط الدفاع سالم راشد، محمد العطاس، مسلم فايز، سالم العيدي، والوسط خلفان مبارك، محمد جمال، خليفة الحمادي، والثلاثي الهجومي أحمد العطاس علي مبخوت والبرازيلي رومارينهو.



ومن جانبه، شدد الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة على أن فريقه يعاني من غيابات مؤثرة وقد اعتاد الفريق على ذلك منذ بداية الموسم، قائلاً: الجزيرة بمن حضر ولدينا الثقة الكاملة في باقي لاعبي الفريق، والمواهب شابة أمثال أحمد العطاس.



وقال عن مواجهة تركتور سازي إنها مهمة للطرفين، حيث يحتاج الجزيرة إلى الفوز لإبقاء حظوظه إلى التأهل لدور الـ 16، في المقابل يسعى الخصم إلى انتزاع النقاط من أجل إنعاش حظوظه أيضاً في التأهل، ومشيراً إلى أن تركتور قدم مباراتين قويتين أمام الأهلي السعودي والغرافة، لكن الحظ لم ينصفه حيث كان قريباً من التسجيل، وهذا حال كرة القدم.



وقال عن أحمد العطاس والذي كان يشارك جزئياً فيما مضى، لكنه أصبح الآن من الخيارات الأساسية، إن اللاعب وصل إلى مرحلة النضج الكروي يشارك في المباريات ويسجل، لكن يتبقى الجزء الآخر والأهم في كرة القدم وهو الحفاظ على المستوى وتطوره.



وأضاف ندخل المباراة بطموح الفوز واستغلال البداية الجيدة لنا في دوري أبطال آسيا، وأعتقد أن الحظوظ متساوية بين الفريقين، ولدينا الدافع المعنوي القوي لتقديم مباراة من حيث الأداء والنتيجة مستغلين عاملي الأرض والجماهير.



ذهاب وإياب

وعلى الجانب الآخر شدد التركي أرطغرل ساغلام، المدير الفني لتركتور سازي، على أن مواجهة الجزيرة اليوم لن تكون النهاية لفريقه، ويطمح إلى حصد 4 نقاط أمام فخر أبوظبي خلال مباراتي الذهاب والإياب، وكون فريقه يستقر في المركز الأخير بلا نقاط لا يعني أنه خارج المنافسة على بطاقة التأهل.



وأضاف: خضنا مباراتين قويتين أمام الأهلي السعودي والغرافة، وصنعنا العديد من فرص التسجيل (قرابة 7 فرص) لكنها أهدرت، وهذه كرة القدم في بعض الأحيان تلعب جيداً لكن لن تستطيع التسجيل وهذا ما حدث أمام الأهلي السعودي والذي حصل على فرصة وحيدة وترجمها إلى هدف، في المقابل أهدرنا العديد من الفرص.



وتابع: نخوض المباراة بطموح متجدد والجزيرة فريق كبير ويسعى إلى الفوز مستغلاً عاملي الأرض والجماهير، ومباراتين سوف تجمعنا في غضون 10 أيام، وعن الغيابات قال سيغيب محمد إيران للإيقاف.



حملة

أطلق الجزيرة حملة..«آسيا يالفخر» وقد لاقت تفاعلاً كبيراً على «السوشيال» ميديا، وسيلعب الجزيرة باللون الأبيض في مقابل الأحمر لتركتور سازي، وستفتح أبواب الاستاد في الخامسة عصراً أمام الجماهير.



أحمد العطاس: صفحة جديدة في آسيا

قال المهاجم الشاب أحمد العطاس إن الفريق لديه الطموح الكبير في الذهاب بعيداً في دوري آسيا، مشيراً إلى أنهم تناسوا ملف الدوري بعد خروج الجزيرة حامل اللقب من المنافسة، مضيفاً أنهم يخوضون دوري آسيا بطموح متجدد مستغلين البداية الجيدة في المسابقة، كما أنهم قدموا مباراة جيدة أمام الأهلي السعودي لكن خسروا لسوء الحظ.



وأكد العطاس أن المواجهة أمام تركتور سازي لن تكون سهلة خصوصاً انه يسعى إلى التعويض بعد خسارته في الجولتين الماضيتين ويسعى إلى تعديل وضعيته بانتزاع النقاط، من أجل التأهل، في المقابل لن نمنحه الفرصة وسنبذل قصارى جهدنا للخروج إلى بر الأمان.



وأضاف: أنا رهن إشارة المدرب، وفي حال مشاركتي سأبذل قصارى جهدي، وأتمنى أن أكون موفقاً أنا وزملائي في هذه المسابقة الصعبة بكل تأكيد.



شاربتي: جاهزون للمواجهة

أكد رضا شاربتي لاعب وسط تركتور سازي، أنهم جاهزون للمواجهة بدنياً وذهنياً، مشدداً أن فرصتهم لا تزال قائمة في المنافسة على حجز بطاقة التأهل، لكن ينبغي عليهم حصد 4 نقاط أمام الجزيرة على أقل تقدير، وهم جاهزون على الرغم من ضغط المباريات المحلية لديهم، حيث لعبوا كل 4 أيام.



وأضاف: فريق الجزيرة قوي وعينه على نقاط الفوز بلا شك ولديه أفضلية الأرض والجماهير، وعن تعثر فريقه في الجولتين الأوليين واستقراره حالياً آخر المجموعة بلا نقاط، قال: لعبنا جيداً أمام الأهلي السعودي والغرافة وصنعنا العديد من الفرص لكن الحظ لم ينصفنا، ولذلك نتمنى بعض الحظ أمام الجزيرة.