17 مليون درهم تخفيض في ميزانية اتحاد الكرة

علم «البيان الرياضي» أن المبلغ الذي سيتم تخفيضه من ميزانية اتحاد كرة القدم، بلغ 17 مليون درهم من إجمالي الميزانية التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة لاتحاد اللعبة، والبالغة 58 مليوناً و700 ألف درهم سنوياً، وذلك في ضوء التوصية التي رفعها المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء في وقت سابق، والتي ضمت 15 توصية أخرى تتعلق بمجمل شؤون الحركة الرياضية في الإمارات.

وناقش مجلس إدارة هيئة الرياضة في اجتماعه الأخير برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، مقترح أمانة الهيئة، والمتضمن وضع الآلية التنفيذية لتخفيض الميزانية، وكيفية تخصيص المبلغ، والاتحادات الرياضية التي تستفيد منه.