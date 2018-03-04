حتا ينهي عقد محروس بالتراضي والنمر بديلاً له

أنهى نادي حتا عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم السوري نزار محروس بالتراضي. وسيتولى مهمة تدريب الفريق في المرحلة المقبلة حتى نهاية الموسم المواطن عبد المجيد النمر مدرب فريق الرديف في نادي الشارقة الرياضي . وتولى النمر تدريب المنتخب الأولمبي سابقاً إلى جانب أبيض ناشئين. وشكر علي محمد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة كرة القدم، المدرب محروس على الفترة الماضية التي قضاها مع النادي، مشيراً إلى أن الظروف لم تخدم الفريق فترة قيادة المدرب السوري، مثمناً في الوقت نفسه جهود نادي الشارقة وتعاونه في الحصول على خدمات المدرب النمر.

من جهته أكد مجلس إدارة نادي الشارقة ان الموافقة على انتقال النمر لتدريب حتا جاءت للحفاظ على العلاقات الوطيدة مع نادي حتا ودعماً للمدرب المواطن وللدوري الإماراتي، متمنين للمدرب التوفيق في مهمته الجديد.