الجزيرة يختتم تدريباته استعداداً لتراكتور سازي

يؤدي فريق الجزيرة الأول لكرة القدم، تدريبه الأساسي اليوم، استعداداً لمواجهة تراكتور سازي تبريز، غداً، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويرفع «فخر أبوظبي»، شعار الفوز من أجل السير قُدماً في المجموعة الأولى، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المركز الثاني، بينما يتصدر الأهلي السعودي المجموعة بست نقاط، ويأتي تركتور سازي أخيراً، ويسعى إلى إثبات ذاته، وتحسين وضعه في الترتيب، ويقود المباراة، طاقم تحكيم كوري، بقيادة كيم دونغ جين، ويعاونه يونغ كوانيغول، وكيم يونجها، واليمني مختار صالح حكم فيديو.

تشريف

وأبدى أحمد سعيد المشرف العام على فريق الجزيرة، تفاؤله قبل مواجهة تراكتور سازي، وقال: هدفنا تحقيق الانتصار في المحفل القاري، ورفع راية الوطن، وكانت بداية الفريق في البطولة القارية جيدة، ويجب علينا بذل المزيد من الجهد والخروج بنقاط المباراة، من أجل التقدم في قائمة الترتيب.

وأضاف: استعدادات الفريق جيدة، رغم الغيابات المؤثرة في الفريق، حيث يتوقع غياب الخط الخلفي بالكامل، ويعاني الرباعي محمد فوزي، فارس جمعة، والعماني حارب السعدي، من الإصابة، وظروف الجزيرة معلومة للجميع، من حيث ضغط المباريات وإرهاق اللاعبين، نتيجة الضغط المبالغ فيه في المباريات، حيث لعب الفريق 20 مباراة في شهرين.

مهمة

وأكد أحمد سعيد على أن جماهير الدولة لن تتوانى في مساندة ممثل الوطن غداً في مهمته الآسيوية الصعبة، وقال: يتبقى للفريق في الموسم الحالي بطولة كأس رئيس الدولة، ودوري أبطال آسيا، ونطمح في تقديم الأفضل، خصوصاً بعد إنجاز الفريق كرابع العالم في مونديال الأندية ديسمبر الماضي.

وشدد أحمد سعيد على أهمية الدور الكبير لأكاديمية النادي في رفد الفريق الأول للجزيرة والمنتخبات بالمواهب الشابة، وقال: قدم الجزيرة خلال الثلاث سنوات ماضية، 20 لاعباً إلى البساط الأخضر، البعض موجود، وآخرون انتقلوا إلى أندية أخرى.

وصول

وصلت بعثة تراكتور سازي، مساء أول من أمس، ويؤدي الفريق تدريبه الأساسي في الثامنة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، وسيكون المران مفتوحاً خلال أول ربع ساعة لوسائل الإعلام، ويتوقع أن يرتدي الجزيرة في المباراة الزي الأبيض، كما يعقد المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة اليوم.