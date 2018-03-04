3 مجموعات في تمهيدي كأس رئيس الدولة للصالات

أسفرت قرعة النسخة التاسعة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الصالات أول من أمس عن وقوع الظفرة في المجموعة الأولى مع شباب الأهلي- دبي والبطائح، وضمت المجموعة الثانية النصر مع مليحة والحمرية، وجاءت فرق دبا الحصن واتحاد كلباء وخورفكان في المجموعة الثالثة «مجموعة الموت»، التي ستكون مبارياتها بطولة مصغرة وديربيات خاصة بين أندية الساحل الشرقي، وتنطلق مباريات تمهيدي الكأس 26 مارس وستكون ضربة البداية بمواجهات المجموعة الأولى ويلعب الظفرة مع شباب الأهلي- دبي ومليحة مع النصر، ويلتقي 27 مارس اتحاد كلباء مع دبا الحصن، ويوم 30 مارس شباب الأهلي مع البطائح والنصر مع الحمرية، ويوم 31 مارس دبا الحصن مع خورفكان، ويوم 4 أبريل البطائح مع الظفرة والحمرية مع مليحة وخورفكان مع اتحاد كلباء.

أقيمت القرعة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة التنفيذية لكرة الصالات في نادي الشارقة للشطرنج وترأسه محسن مصبح رئيس اللجنة بحضور عدنان الحمادي أمين سر عام اللجنة وعبدالله الشحي عضو اللجنة ومسؤول التحكيم وشارك في سحب القرعة ممثلو الأندية وغاب ممثلا ناديي دبا الحصن وشباب الأهلي دبي، وقبل انطلاقة مراسم القرعة تم وضع النصر حامل اللقب ووصيفه الظفرة ودبا الحصن بطل كأس الاتحاد على رؤوس المجموعات الثلاث.

منتخب الشباب

توجه محسن مصبح بالشكر إلى اللجان السابقة للعبة التي وضعت الأساس والاستراتيجية التي تسير عليها اللعبة وأكد أن الأندية شركاء النجاح وقال: العمل يسير بصورة جيدة على مستوى المنتخبات من خلال خطة إعداد منتخب الشباب. وأشار محسن مصبح إلى أن موضوع المحترف الأجنبي وقرار بقائه من عدمه سيتم رفعه إلى المسؤولين بعد إخضاعه للدراسة وتقييم التجربة، وأشاد بالدور الكبير لوسائل الإعلام في نشر اللعبة وعكس نشاطها بصفة يومية.

تطور

وقال المستشار عدنان الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي واللجنة التنفيذية لكرة الصالات سعداء بتطور اللعبة، حيث أصبحت اللعبة الجماعية الثانية بعد كرة القدم، موضحاً أن دوري الصالات يعتبر الثاني بعد مسابقات المحترفين من حيث الشهرة والاهتمام والتفاعل الإعلامي والجماهيري، مشيراً إلى الرضا التام عن المنتخبات التي مثلت الدولة في الفترات السابقة، وقال: يجب أن نضع في الاعتبار أنه غاب عن منتقدي منتخب الرجال أنه لم يتجمع ولم يشارك في أي بطولة منذ سنتين قبل مشاركته الأخيرة ونطالب الأندية بمزيد من التعاون مع اللجة التنفيذية في تنفيذ كافة الخطط التطويرية.

نظام البطولة

يقضي نظام بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصالات بتأهل أبطال المجموعات الثلاث إلى نصف النهائي ويكتمل عقد المربع بأفضل الثواني، وفي حال تساوي ناديين أو أكثر في عدد النقاط ستكون الأولوية لصاحب أكبر عدد من النقاط ثم يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة بين الأندية المعنية، وأخيراً ينظر إلى النادي الحائز على أكبر عدد من فارق الأهداف في مجموع مبارياته.

وتقرر إجراء قرعة جديدة للفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي الذي سيلعب بنظام الذهاب والإياب، وتقام قرعة نصف النهائي 5 أبريل المقبل.