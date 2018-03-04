العنزي:«نكون أو لا نكون».. شعار العين

أعرب «الدولي» مهند سالم العنزي، مدافع فريق العين ومنتخبنا الوطني لكرة القدم عن بالغ اعتزازه وتقديره، للأمة العيناوية، على الدعم اللا محدود لجهود الفريق طوال الموسم وخصوصاً مباراتنا الأخيرة أمام الوحدة التي سجلت من خلالها رقماً جديداً في معدل الحضور بمختلف ملاعب الدولة خلال الموسم الكروي الحالي، ليؤكد جمهور العين أنه بالفعل استثنائي.

وزاد: الثقافة الرياضية العالية التي يتمتع بها الجمهور العيناوي دائماً تقوده إلى تبني مبادرات خلاقة وأفكار تشجيعية رائدة وممتازة، الأمر الذي يجعلنا نترقب بشغف قبل الدخول في أجواء كل مباراة تلك الرسالة المميزة «التيفو» التي تعزز من تألق مدرجات أحد أفضل ملاعب كرة القدم بالعالم، استاد هزاع بن زايد ولا يفوتني كذلك أن أشكر جمهور الوحدة الذي كان حضوره مميزاً على المدرجات أيضاً. ورداً على سؤال حول إن كان يعتقد بأن فريقه قد حسم أمر المنافسة على اللقب بالفوز التاريخي على الوحدة، قال: «بالتأكيد لا لأن هناك 4 مباريات متبقية والوحدة مازال في قلب المنافسة، والعين تبقت أمامه أربع محطات قبل الوصول إلى خط النهاية، كل مباراة فيها ستكون أهم من التي سبقتها لذلك جميع مبارياتنا في الدوري سنتعامل معها بمنطق «الديربي».

وحول مباراة الفريق المقبلة أمام الاستقلال، قال: بعد أن أخذنا قسطاً من الراحة سننخرط اليوم في برنامجنا الإعدادي لواحدة من أهم مبارياتنا في الموسم أمام الاستقلال الإيراني ونحن مطالبون بتحقيق أول فوز في مشوارنا القاري.

فخر

ومن جانبه، قال الدولي إسماعيل أحمد، مدافع فريق نادي العين: نحن فخورون بجمهور العين الذي ظل يؤكد في جميع التحديات أنه الرقم الصعب وفعلياً كانت جماهير العين اللاعب رقم «واحد» في قائمة «الزعيم» من خلال الدور المهم الذي ظل يلعبه من على المدرجات.

وحول عنوان الهزيمة الكبيرة التي ألحقها «الزعيم» بالوحدة، قال: المؤكد أن الوحدة فريق كبير ونحن نحترم هذا النادي وجماهيره والخسارة في كرة القدم واردة، ما زال أمامنا أربع محطات كل واحدة فيها ستكون أهم من الأخرى.

وأكمل: سنخوض يوم الثلاثاء المقبل مباراة مهمة جداً في مسابقة دوري أبطال آسيا، وسنعمل على حصد النقاط كاملة ولن نفكر في آخر مباراة جمعتنا بالاستقلال في النسخة الماضية التي انتهت نتيجتها بستة أهداف لصالحنا لأن المنافس بالتأكيد سيتأهب بصورة مختلفة ولكننا جاهزون للتحدي القاري.

أما الهداف المصري، حسين الشحات، لاعب فريق نادي العين، فقال إن كلمات الشكر والتقدير ليست كافية لجمهور البنفسجي صاحب الدور المؤثر في نتيجة مباراة الديربي، وذلك من خلال التشجيع المثالي والمتواصل طوال عمر المباراة وإن كان هناك نجم حقيقي للمواجهة فشخصياً أمنح جمهور العين لقب رجل المباراة الذي استحقه عن جدارة واستحقاق.

وحول النسبة التي يمنحها لفريقه بعد الفوز في الديربي، قال: أعتقد أنني سأتفق تماماً مع المدرب القدير زوران ماميتش، فالنسبة هي صفر%، لأن كرة القدم لا تعترف بمعطيات التقارير والتوقعات، بقدر العطاء وإظهار روح القتال، والمؤكد أن المراحل المقبلة هي الأهم حالياً ومطالبون بالفوز في أربع مباريات لحسم اللقب، الأمر الذي يتطلب مؤازرة دائمة من الجماهير لأن جميع مواجهات الفريق المقبلة لا تقل أهمية عن مباراة الديربي.

وتعليقاً على سؤال حول الفوز الكبير، قال: المؤكد أن الفوز والخسارة أمر طبيعي في عالم كرة القدم فلقد خسرنا الجولة 17 أمام الشارقة وعدنا في الجولة الماضية أمام الوحدة ولكن يبقى الأمر الأهم هو الفوز وحصد النقاط الثلاث والخسارة لن تقلل إطلاقاً من قيمة فريق الوحدة، والمؤكد أن جمهور الفريقين على المدرجات منح الدافع القوي للاعبين على الأرض لتقديم أفضل أداء وأعتقد أن كلمة شكر قليلة في حق جماهير الناديين.

واستطرد الشحات، قائلاً: مباراة الوحدة انتهت بالنسبة لنا ونفكر حالياً في مواجهة الاستقلال ونتمنى أن نحظى بمساندة أكبر من جمهور الوفاء العيناوي في استاد هزاع بن زايد التحفة المعمارية الرائعة مع كل الأمنيات الصادقة بالتوفيق لفريقي في تحقيق أهدافه بالموسم الكروي الحالي.