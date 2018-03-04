الملك يؤزم موقف الصقور

تأزم موقف فريق الإمارات الأول لكرة القدم، إثر تعادله السلبي مع ضيفه الشارقة أول من أمس ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، حيث لم تسهم النقطة اليتيمة التي حصل عليها الفريق الأخضر في تحسين وضعه الصعب جداً في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، حتى وإن تحرك مركزاً واحداً فقط برصيد 13 نقطة!

وعلى النقيض من الملك الذي بات أكثر أمناً بابتعاده عن «حسبة» الهبوط بارتفاع رصيده إلى النقطة 23، فإن الصقور دخل عملياً في دائرة الحسابات المعقدة، وصار لزاماً عليه تحقيق الفوز أو الظفر بأكبر قدر ممكن من نقاط مبارياته الأربع المتبقية له في البطولة أمام فرق الوحدة والجزيرة ودبا الفجيرة والنصر، وهي مهمة لا تبدو سهلة أبداً في ظل الكثير من المعطيات والفوارق الفنية بين فريق الإمارات ونظرائه الأربعة، باستثناء دبا الذي يعد من فئة الصقور فنياً.

نقطة النجاة

التونسي نورالدين العبيدي مدرب فريق الإمارات، لفت إلى أن حصول فريقه على نقطة وحيدة من مباراة الشارقة «قد» تكون سبباً لنجاته من الدخول في «حسبة» الهبوط التي تمر عبر ملحق مع فريقين من دوري الدرجة الأولى، مشدداً على أن التعادل يبقى أهم بكثير من الخسارة في هذه المرحلة الصعبة والحاسمة من مشوار الدوري.

أسلوب لعب

ونوه بأن الشارقة لعب بقوة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، وهو قادم إلى المباراة بعدما حقق فوزين على فريقين كبيرين هما شباب الأهلي دبي، والعين، مشيراً إلى أن أسلوب لعب فريقه هو مَن يجعل منافسي الصقور يظهرون أمام النقاد بصورة غير مقبولة في الأداء، لافتاً إلى أن فريقه صنع عدد من الفرص السانحة، لكنه لم ينجح في تحويلها إلى أهداف في شباك الشارقة.

مؤشر تطور

وأشار إلى أنه كمدرب بإمكانه البناء على النقطة التي حصل عليها الصقور من مباراة الشارقة، منوهاً بأنه لا مفر من العمل الجاد خلال الأيام القادمة، واستثمار فترة توقف الدوري من أجل تصحيح بعض الهفوات، سواء من خلال التدريبات أو عبر إقامة مباراة ودية قبل لقاء الوحدة في الجولة 19 من البطولة، مبدياً ارتياحه لأداء خط دفاع فريقه، وعدم تلقيه سوى هدف وحيد في مباراتين، معتبراً ذلك مؤشر تطور.

تراجع الأداء

المدرب الوطني عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، اعترف بتراجع أداء فريقه أمام نظيره الإمارات، معتبراً ذلك طبيعياً بعد الفوز الثمين على العين في الجولة الماضية، وتقديم الملك أداء قوياً أمام الزعيم، مبدياً عدم رضاه عن مستوى فريقه في مباراة الإمارات، كاشفاً النقاب عن أنه طلب من لاعبيه بعد مباراة العين، اللعب بجدية وحرص أمام فريق الإمارات.

إصابة فييرا

واعترف العنبري بأن فريق الإمارات ظهر بصورة أفضل من الشارقة، مشيراً إلى أن الملك تأثر كثيراً بإصابة محترفه فاندر فييرا في الشوط الأول، وخروجه من المباراة، منوهاً بأن الشارقة خاض المباراة بهدف الفوز لتعزيز وضعه في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، معتبراً الحصول على نقطة من منافس جيد، أمراً طيباً، يمكن استثمارها خلال فترة توقف الدوري في تصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبها الملك.

الجسمي: افتقدنا الجدية

اعترف عمران الجسمي إداري فريق الشارقة الأول لكرة القدم، بأن فريقه افتقد إلى الجدية الكافية في تعامله مع منافسه الإمارات، التي انتهت بالتعادل السلبي، مشدداً على أنه من الصعب على فريقه تقديم أداء قوي بعد مستواه المميز وفوزه الثمين على العين في الجولة 17 من البطولة، مشيداً بمستوى فريق الإمارات خلال المباراة. دبي - البيان الرياضي

سرور: التعادل ليس سيئاً

شدد سعد سرور لاعب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، على أن خروج فريقه بالتعادل السلبي أمام ضيفه الشارقة أول من أمس ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، لا يعتبر نتيجة سيئة، في ظل الصورة الجيدة التي قدمها الصقور خلال المباراة، منوها إلى أن الحظ لم يحالف فريقه في تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن أمام الصقور فرصة للتعويض في المباريات الأربع المتبقية له في الدوري. دبي - البيان الرياضي

جابر: النقطة مرضية

اعتبر محمد جابر لاعب فريق الشارقة الأول لكرة القدم، حصول فريقه على نقطة وحيدة من تعادله السلبي مع مضيفه الإمارات أول من أمس ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، مرضية، منوهاً إلى أن فريقه سعى من أجل حصد النقاط الثلاث للمباراة، لكنه واجه منافساً جيداً سعى لتصحيح وضعه في البطولة، وهو الأمر الذي جعل المباراة صعبة ومعقدة، حيث سعى «الصقور» إلى الفوز، خاصة مع اقتراب الدوري من نهايته، ما يعني أن كل نقطة يفقدها لا يمكن تعويضها مستقبلاً، ما جعل فريق الإمارات يلعب بقوة من أجل تحقيق الفوز لتحسين موقفه في ترتيب الدوري، مشيراً إلى أن الشارقة صنع عدداً من الفرص، لكنه لم يستثمرها في شباك المنافس. دبي - البيان الرياضي