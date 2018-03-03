مدرب منتخب الشباب يصل اليوم لتوقيع العقد

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه مساء أمس برئاسة المهندس مروان بن غليطة تشكيل لجنة المنتخبات برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي رئيساً وعضوية هشام الزرعوني وراشد الزعابي وحسن عبد الوهاب، وكلف الجنيبي باختيار 3 أعضاء آخرين من ذوي الاختصاص والخبرة، على أن يتم اعتمادهم من قبل رئيس الاتحاد.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة المنتخبات أول اجتماع لها خلال الأسبوع المقبل، بعد ضم 3 من الخبراء المختصين، من أجل بحث خطة الارتقاء بكافة المنتخبات خلال المرحلة المقبلة.

وصرح محمد بن هزام الأمين العام عقب اجتماع مجلس الإدارة بأن المجلس شكل الوفد الإداري الذي يرافق المنتخب الوطني خلال مشاركته في دورة ملك تايلاند الدولية الودية، والتي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس الجاري، ويتكون الوفد من راشد الزعابي وأحمد المهبوبي وهشام الزرعوني، ومن المقرر أن يتجمع المنتخب يوم 18 الجاري من أجل السفر في اليوم نفسه إلى بانكوك.

استقالة الطنيجي

فيما شهد المجلس مفاجأة بتقديم سعيد الطنيجي استقالته من مجلس إدارة اتحاد الكرة، وقدم استقالة خطية، وغادر قاعة الاجتماعات بعد ساعة ونصف بداية الاجتماع، وكلف حسن عبد الوهاب برئاسة لجنة المسابقات «مؤقتاً» بانتظار بت المجلس خلال اجتماعه المقبل، في الاستقالة التي تقدم بها.

برنامج الأبيض

قال محمد بن هزام بأن المجلس استعرض خلال اجتماعه خطة المدرب ألبرتو زاكيروني لإعداد المنتخب لنهائيات كأس أسيا 2019، حيث قام المدرب بتقديم عرض خلال الاجتماع عن خطوات تجهيز الفريق، ووافق مجلس الإدارة على البرنامج مع تحويله إلى لجنة المنتخبات من أجل تحديد كافة خطوات التنفيذ بشكل دقيق، حيث سيكون هناك تجمع في شهر مايو في حال تم تأمين مباريات ودية، وقال محمد بن هزام الأمين العام إن المدرب قدم متطلباته لمباريات محددة، وسنرى إن كانت هناك فرصة للعب مباريات ودية خلال هذه الفترة من عدمه، كما تمت الموافقة على إقامة معسكر للفريق في شهر أغسطس مع إقامة مباريات ودية على أن يتم تحديد الفترة في وقت لاحق، وسيكون هناك تجمع قبل بداية كأس آسيا لمدة أسبوعين، وسيتم تحديد مكان إقامة التجمع ومدته بالتنسيق مع لجنة المنتخبات الجديدة.

مدرب تشيكي

وكشف الأمين العام لاتحاد الكرة النقاب عن التعاقد مع مدرب تشيكي لقيادة منتخب الشباب، على أن يصل إلى البلاد صباح اليوم للتعاقد رسمياً، على أن يتولى متابعة مباراتي الأبيض الوديتين أمام المغرب في 6 و8 مارس الحالي، استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في جاكرتا خلال أكتوبر المقبل.

البطاقات الحمراء

واعتمد مجلس الإدارة لائحة الاعتراض على قرارات الحكم «البطاقات الحمراء» على أن تطبق على دوري الخليج العربي ابتداء من الجولة «19» القادمة وباقي جولات الموسم الحالي، وتم تشكيل هيئة لتولي إدارة المشروع ستكون اللجنة من عيسى صالح «منسق عام»، وتضم عبد الرحمن محمد ومحسن مصبح وسبيت خاطر، وسالم سعيد ويونس حسن ومسلم أحمد وفريد علي ومحمد الجلاف وحمد الشيخ.

الطنيجي: استقالتي صرخة ضد الفردية والعشوائية

قال سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة، المستقيل من منصبه، في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»: استقالتي تعتبر صرخة للفت الأنظار لما يدور في اتحاد الكرة من فردية القرارات والعشوائية في العمل، وإهمال ملفات عديدة مهمة، وضعف العمل في إعداد المنتخبات الوطنية سواء في المراحل أو الأول، فمن غير المعقول أن يكون البرنامج المعروض من المدرب مناسباً لإعداد منتخب ينافس على اللقب، كما أن كثيراً من اللجان معطلة عن العمل بهدف ترشيد الإنفاق، وهذا يتعارض مع رغبات التطور والنهوض بكرة الإمارات.

وفاجأ سعيد الطنيجي الشارع الكروي بتقديمه استقالته من منصبة في الاتحاد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة صباح أمس، وتردد داخل أروقة اتحاد كرة القدم أن سبب الاستقالة يعود إلى الاحتجاج على تشكيل لجنة المنتخبات برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، الذي يتولى في الوقت نفسه رئاسة لجنة دوري المحترفين، بينما يرى الطنيجي إنه الأحق برئاسة اللجنة بعد أن تولى منصب نائب الرئيس خلال تشكيلها منذ بداية الدورة الانتخابية.

وواصل سعيد الطنيجي تصريحاته قائلاً: تقدمت باستقالتي بسبب التخبط في القرارات، حتى أصبح الوضع الحالي، غير دافع للأمام، وخلال الفترة الماضية تفاجئ الأعضاء بالعديد من القرارات من وسائل الإعلام، ولكم أن تتخيلوا اختيار مدربين للمنتخب الأول، مثل باوزا وزاكيروني، تم بشكل فردي وعشوائي دون أن يعلم الأعضاء.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل: «المصالح الشخصية أضعفت الاتحاد، للدرجة التي جعلت لجنة المنتخبات السابقة، كانت مجرد حبر على ورق، ولم تمنح أي صلاحيات، ولم تجتمع أو تناقش أي ملف من الملفات الحساسة والمهمة».

واختتم الطنيجي قائلاً: «تمنيت أن يتواصل العمل بنفس طريقة وآلية عمل المجلس السابق برئاسة السركال».

من جهة أخرى، تنص لائحة الانتخابات في اتحاد الكرة أنه في حالة استقالة عضو من مجلس الإدارة فإنه يحرم من التقدم لدورة انتخابية واحدة قادمة، ولكن متابعتنا تشير إلى رغبة أعضاء مجلس الإدارة في إثنائه عن الاستقالة.