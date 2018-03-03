السماوي يُغرد في قمة «الأولى».. و«تقنية الفيديو» ساندت الفجيرة

عزز فريق بني ياس صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه على الذيد بهدف سهيل النوبي (ق 26)، ووصل إلى 34 نقطة مغرداً في القمة، وبفارق 3 نقاط عن الفجيرة أقرب مطارديه الذي تعادل مع دبا الحصن 2 - 2.

وجاء التعادل بمثابة الخسارة لـ«الذئاب»، حيث فقد الفريق نقطتين بملعبه. وشهدت المباراة لجوء الحكم محمد يوسف إلى «تقنية الفيديو» مرتين، وكانت المحصلة فيهما لصالح الفجيرة، حيث قام بطرد سالم جاسم (دبا الحصن) لتدخله العنيف ضد أحمد موسى لاعب الفجيرة (ق 75)، واحتسب ركلة جزاء للفجيرة (90 + 7) إلا أن محمد خلفان أهدرها. سجل هدفي دبا الكسندر وعادل المحرزي (ق 24، 48)، وللفجيرة أحمد موسى ومبارك حسن (ق 44، 65).

وسجل التونسي بن حمودة «هاتريك» لخورفكان في مرمى الحمرية (ق1، 10، 65) ليفوز الخور 3 - 2، فيما أحرز للحمرية محمد الحمادي (ق 48، 77).

ويلتقي اليوم كلباء مع مسافي والعربي مع رأس الخيمة ومصفوت مع العروبة.