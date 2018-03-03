دبا يتخطى «الإعصار» و تعادل «الملك» و«الصقور»

خرج فريقا الإمارات والشارقة بتعادل سلبي خاسر من مباراتهما التي جرت امس على الملعب الخضراوي برأس الخيمة ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وعاد «الملك» بنقطة من ملعب «الصقور» رافعاً رصيده إلى النقطة 23، وبات في وضع شبه آمن من الدخول في «حسبة» الهبوط، فيما زاد موقف الصقور صعوبة رغم ارتفاع رصيده إلى النقطة 13، وانتقاله إلى المركز 11 في الترتيب العام.



وفي المباراة الثانية واصل دبا الفجيرة عروضه القوية وعاد بفوز ثمين من حتا بعد تخطيه مضيفه «الاعصار» 2- 1 باستاد حمدان بن راشد في أجواء ماطرة ليرفع «النواخذة رصيدهم» إلى 18 نقطة، فيما تجمد رصيد حتا عند 13 نقطة. سجل لدبا البرازيلي تياغو دا سيلفا في الدقيقة 29 وياسين البخيت في الدقيقة 66، بينما أحرز هدف حتا اليتيم البرازيلي صاموئيل روزا.



جاءت بداية المباراة قوية من دبا الفجيرة ونجح في استغلال أخطاء منافسه للوصول إلى النقاط الثلاث.