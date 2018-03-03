«أبيض الناشئين» ثالث «الدولية» واليابان بطلاً

توج منتخب اليابان بطلاً للبطولة الرباعية الدولية الودية للناشئين تحت 17 سنة، بحصده 7 نقاط في مبارياته الثلاث، وتغلب «الساموراي» أمس على البحرين 14 - 1، بملعب ذياب عوانة.

وجاء المنتخب الروسي في المركز الثاني، برصيد 5 نقاط، بينما حل منتخبنا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وحقق النقطة الرابعة أمس بتعادله مع نظيره الروسي 1 - 1، وتذيل الترتيب المنتخب البحريني من دون نقاط.

وشهد اليوم الختامي للبطولة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعبدالله الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة دوري المحترفين، وراشد الزعابي، والدكتور خليفة الغفلي عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعبيد الشامسي مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، وراشد عامر البدواوي رئيس قسم مراكز التدريب، وحسن الجسمي الناطق الرسمي لاتحاد الكرة.