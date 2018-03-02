الإمارات والشارقة.. المحطة الأهم

يلتقي فريقا الإمارات والشارقة في الثامنة والربع من مساء اليوم على الملعب الخضراوي برأس الخيمة، ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة تعد المحطة الأهم في مشوارهما في البطولة، التي يحتل فيها الصقور المركز 11 برصيد 12 نقطة فقط في لائحة الترتيب العام، فيما يقف الشارقة سابعاً بـ 22 نقطة.

ويفتقد فريق الإمارات في مباراة اليوم إلى خدمات لاعبيه أحمد مال الله وخالد شماريخ ومروان محمد بداعي الإصابة.

التونسي نورالدين العبيدي مدرب فريق الإمارات، شدد على وضع فريقه الأخضر حالياً لا يحتمل إهدار أية فرصة ممكنة لتحقيق الفوز سواء في مباراة اليوم أو أي من المباريات الأربع المتبقية له في الدوري، منوهاً إلى أن الشارقة في وضع فني عال جدا فردياً وجماعياً بعد فوزيه على شباب الأهلي دبي، والعين، مشدداً على أن فريقه أهدر فرصة الفوز على عجمان في الجولة 17.

تحسين الوضع

وأشار إلى أن هدفه مع فريقه هو تحسين الوضع والقفز مركز بعيداً عن المركزين الأخيرين في لائحة الترتيب العام، داعياً لاعبيه إلى حتمية اللعب بتركيز أكثر وحرص ورغبة أعلى وعدم ارتكاب الأخطاء، مشدداً على أن أية نقطة تضيع من فريقه لا يمكن تعويضها وسيكون لها تأثير كبير جدا على مسيرة الصقور.

المرحلة الصعبة

وأشار إلى أن الدوري دخل المرحلة الصعبة جدا سواء للمنافسين على الدرع أو للباحثين عن طوق النجاة من «حسبة» الهبوط، منوهاً إلى أن الفوز هو الخيار رقم واحد بالنسبة لفريقه، مبدياً ثقته العالية في مقدرة لاعبيه على تحقيق الهدف المنشود من مباراة اليوم، متوقعاً مباراة صعبة على الفريقين لارتباط النتيجة بمشوارهما في البطولة خصوصاً بالنسبة للصقور.

موقف الشارقة

ويخوض فريق الشارقة لقاء اليوم بروح معنوية عالية، بعد فوزه الكبير على فريق العين بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، وهو الأمر الذي ارتفع برصيده إلى 22 نقطة في المنطقة الدافئة، ويجعله يدخل مواجهة اليوم مستقراً وبعيداً عن المنطقة الخطرة في الترتيب العام لدوري الخليج العربي، التي تؤثر سلباً على أداء اللاعبين.

وعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري على معالجة بعض الأخطاء الدفاعية التي صاحبت أداء الفريق في الجولة الماضية ومضاعفة التحضيرات لمواجهة اليوم مع التركيز على أن فريق الإمارات فريق صعب وعليهم كلاعبين تناسي مباراتهم أمام العين والتأهب لتحدٍ جديد أمام فريق الإمارات.

مواجهة عادية

ووصف العنبري استعدادات الفريق للمباراة بالعادية مثل بقية المباريات، موضحاً أن اللعب بتوازن سيكون أسلوب الفريق في هذه المباراة، واصفاً الإمارات بالفريق الجيد والشرس على أرضه، مطالباً اللاعبين بتقديم نفس المستوى والروح التي قدموها أمام العين في المباراة الأخيرة.

وأوضح العنبري استمرار غياب متوسط دفاع الفريق شاهين عبد الرحمن، الذي أجرى جراحة في أصبع قدمه، مطالباً اللاعبين باحترام المنافس واللعب بشكل متوازن، وقال: الإمارات من الفرق الجيدة بغض النظر عن نتائجه في الدوري ولابد من اللعب بحذر.

طموحات الفوز

وأكد العنبري عدم المبالغة في الفرحة كون مباراة العين كانت مثل غيرها من المباريات من ثلاث نقاط وانتهت مطالباً بالتركيز حالياً في المباراة القادمة مع وجود الطموح لاقتناص نقاط المباراة، وقال: كل ناد أو فريق يمتلك طموحاً في الموسم، وبالتأكيد الإمارات طموحه أفضل من مركزه الحالي، وبالتالي لابد من احترام الخصم ونعرف أهمية المباراة.

ونوه المدرب للصعوبات الكبيرة التي يجدها فريقه عند اللعب على ملعب نادي الإمارات برأس الخيمة، مشدداً على دخول اللاعبين المباراة بعقلية أفضل.

اللعب بتوازن

وكشف المدرب عن استراتيجيته للمباراة وقال: اللعب بتوازن هو مفتاح الفوز في المباراة مع التركيز على عدم استقبال هدف، ولا بد من بذل مجهود مضاعف واللاعبين حصلوا على فترة الراحة الكافية، ومضى قائلاً: نادي الشارقة صرح كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ونعلم صعوبة تحمل مسؤولية الفريق سواء عندما كنا لاعبين أو حاليا كمدرب، والجمهور لا يرضى إلا بالمراكز الذي تعود عليها ونسعى لعودة الفريق للمنصات.

حرص

ساشا: لن ندخل في حسابات الهبوط

شدد الأرجنتيني ساشا مهاجم فريق الإمارات الأول لكرة القدم، على أنه لا بد من الفوز على الشارقة اليوم، ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، واصفاً المباراة بالمهمة جداً، متمنياً أن يوفق في التسجيل لمصلحة فريق الإمارات في شباك الشارقة، مشيراً إلى أن فريقه يلعب وفق منظومة متكاملة، أساسها الانسجام بين جميع اللاعبين، ولا تعتمد على لاعب بعينه، لافتاً إلى أن جميع أبناء النادي يعملون بإخلاص وحرص كبيرين من أجل تجاوز المرحلة الصعبة لفريقه في بطولة الدوري، معترفاً بأن حال فريقه الأخضر في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، لا يبدو مرضياً أبداً، منوهاً بأن فريقه لديه الثقة الكبيرة على تجاوز المرحلة الحالية، والخروج من دائرة المركزين الأخيرين في اللائحة، وشدد على أن فريقه لن يدخل في حسابات الهبوط.رأس الخيمة - البيان الرياضي

قوة

مارسلو: نخوض مواجهة صعبة اليوم

وصف صانع ألعاب الشارقة المحترف البرازيلي مارسلو، مباراتهم اليوم أمام فريق الإمارات بالصعبة، خصوصاً مع عودة الفريق من مباراة قوية مثل مباراة العين، التي قدم فيها عرضاً قوياً أمام متصدر الترتيب، وهو ما يعطي الفريق الثقة للدخول للمباريات التالية، لكنه حذر في نفس الوقت، من الركون إلى الأداء الجيد، وعدم المحافظة على الإيقاع المتصاعد، والمضي بالقوة والأداء الذي يطلبهما المدرب.

ومضى قائلاً: «أظهرنا مقدرتنا وإمكاناتنا في اللعب بمستوى عالٍ وتحقيق المطلوب منا، وأهمية المباراة تأتي من أن الفوز فيها يقربنا من تحقيق أهدافنا». وأكد اللاعب رغبتهم بالعودة بنقاط المباراة مع احترامهم الشديد لفريق الإمارات. وأضاف: كنا سعداء بوجود جمهور الفريق في المباراة الأخيرة، وهو ما ينعكس على اللاعبين داخل الملعب.الشارقة - البيان الرياضي