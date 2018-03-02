حتا ودبا الفجيرة.. البحث عن الأمان

يشهد ستاد حمدان بن راشد في حتا في الساعة 5.30 دقيقة من مساء اليوم، لقاء حتا وضيفه دبا الفجيرة لحساب الجولة 18 من دوري الخليج العربي.

ويتطلع الإعصار إلى تحقيق فوز ثمين على النواخذة سعياً إلى الابتعاد عن المراكز المتأخرة والتقدم خطوة إلى الأمام بحثاً عن الأمان، حيث يحتل حالياً المركز العاشر برصيد 13 نقطة خلف دبا صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة. وحسم التعادل آخر 3 لقاءات بين الفريقين في بطولة الدوري منذ الموسم الماضي حتى الموسم الحالي ما يجعل النتيجة في مواجهة اليوم بعيدة عن التكهن والتوقعات. ويتصدر قائمة غيابات حتا صانع الألعاب البرازيلي فيرناندو غابرييل، بسبب الإيقاف، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية عناصر أخرى.

شعار الفوز

أكد السوري نزار محروس مدرب حتا، أن الإعصار يخوض اللقاء تحت شعار الفوز أمام دبا الفجيرة، لا سيما أن الجولات المقبلة تبدو هامة وحساسة، ولخص محروس المشهد في الأيام المقبلة بأنه بمثابة لعبة الكراسي الموسيقية مع التغييرات التي تحصل حالياً في مواقع مراكز الهروب في المراكز الأخيرة، مشدداً على صعوبة المباراة نظراً لحاجة الفريقين إلى النقاط والبحث عن مراكز أفضل. وأشار محروس إلى أن كتيبة الإعصار تخوض المواجهة بسلاح العزيمة والإصرار وتركيز عال، مشدداً على أهمية المناسبة من أجل تقديم صورة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية، حيث كانت الاستعدادات على قدم وساق من أجل تحقيق هدف واحد وهو الفوز وحصد نتائج إيجابية في هذه المرحلة.

تجديد الثقة

وجدد محروس الثقة بجميع اللاعبين سواء على مستوى البدلاء أو الأساسيين لتعويض الغيابات، مشدداً على أهمية العمل في هذه المرحلة والخروج بأفضل نتيجة من المباراة من أجل رسم البسمة على وجوه الجماهير، الذين ساندوا الفريق طوال مشواره في الموسم الحالي الحافل بالعديد من التحديات والصعوبات.

الفوز مطلبنا

قال البرازيلي صاموئيل روزا مهاجم حتا: إن مباراة اليوم تتطلب تركيزاً عالياً من أجل تحقيق الانتصار في اختبار مهم في مسيرة الفريق الساعي لتحسين موقعه على لائحة الترتيب، وقال إن الهدف هو الفوز مهما كان الثمن أمام الضيوف، مشيراً إلى أن زملاءه اللاعبين مدركون أهمية المباراة، مطالباً الجميع بضرورة الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء التي قد تكلف غالياً.

وبنشوة فوزه الأخير على الوصل يدخل لاعبو دبا الفجيرة مباراة اليوم، للعودة بنتيجة إيجابية تعزز حظوظ الفريق في البقاء لموسم ثالث على التوالي في أضواء المحترفين، ويحتل الفريق الدباوي المركز التاسع بـ15 نقطة، حيث يتطلع رجال المدرب كاميلي لكسر سلسلة التعادلات التي تجمعهم بالإعصار، التي وصلت حتى الآن إلى ثلاثة تعادلات. وأقر المدرب كاميلي بصعوبة لقاء الإعصار الذي يقام خارج الديار، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يؤدي اللاعبون مباراة كبيرة وذلك بعد نجاحهم في استعادة نغمة الانتصارات عبر بوابة الوصل، وأتمنى أن تستمر ذات الروح اليوم في حتا.

عناصر جيدة

وأوضح كاميلي أن هدف فريقه هو بلوغ منطقة الأمان والبقاء خارج منطقة الهبوط، لكنه عاد وقال: أعتقد أن فريق حتا قدم مباراة قوية ضد الجزيرة على الرغم من خسارة الفريق، لكن حتا يمتلك عناصر جيدة على مستوى المواطنين والأجانب ويوجد بعض اللاعبين في صفوف الفريق المضيف أعرفهم جيداً بعد أن أشرفت على تدريبهم في فريق الإمارات، وأشار كاميلي إلى أنه حذر لاعبيه بالبعد عن الأخطاء والتركيز العالي أمام فريق يلعب وسط أرضه وجماهيره ودعا لاعبي الخط الأمامي في فريقه لمساعدة الدفاع لحظة فقدان الكرة.

وأشار كاميلي إلى أن اللاعب عادل الحمادي سيعوض غياب زميله المصاب عادل سبيل، منوهاً بأنه لا تفكير بغير الفوز والحصول على العلامة الكاملة مع كامل احترامنا للاعبي الإعصار، لكنه أشار إلى أن الاستراتيجية التي وضعها للمباريات المقبلة هي حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، لتجنب الوقوع في المحظور مع نهاية الموسم على الرغم من صعوبة الجولات القادمة.