النصر يفك شفرة الوصل بعد 1252 يوماً

نجح فريق النصر في فك شفرة الوصل بعد مضي 1252 يوماً، بعد أن تغلب عليه أول من أمس بنتيجة 2- 1، ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الخليج العربي موسم 2017 - 2018 ، ليواصل العميد نتائجه الإيجابية في الدوري ويحقق الفوز الخامس على التوالي، ليتقاسم مع الوصل المركز الثالث بعد بلوغ النقطة "32".

وكان آخر فوز حققه النصر على الوصل في الدوري في 21 سبتمبر 2015 عندما فاز بثنائية نظيفة، ولعب بعد ذلك 5 مباريات في جميع المسابقات خال العامين الماضيين، خسر في 4 لقاءات وتعادل في مباراة، بينما انتظر الوصل 7 سنوات ليفك عقدة النصر، حيث لم يذق طعم الفوز أمامه من 6 فبراير 2009 حتى 27 يناير 2016 عندما تمكن من الفوز في إياب موسم 2015 - 2016 بنتيجة 3- 2.



والتقى النصر والوصل في 4 مباريات الموسم الحالي، فاز الوصل في مباراتين، الأولى في لقاء الذهاب بالدوري بهدفين مقابل هدف واحد، والثانية في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي حسمها التعادل 2-2 قبل أن يتأهل الوصل في الإياب بثنائية دون رد، واللقاء الأخير الذي جمع الفريقين في الدور الثاني للدوري وحسم لصالح النصر بهدفين مقابل هدف.



فوز مهم

من جانبه، أكد إيفان يوفانوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن العميد حقق فوزاً مهماً في تلك المرحلة، مشيراً إلى أن الفوز نتيجة عادلة، ورفض مدرب النصر التعليق على ركلة الجزاء الأولى التي احتسبت لفريقه وشكك في صحتها البعض، حيث أكد أنه لا يعلق على قرارات الحكام.



وعن مشاركة العميد الوصل في النقاط والمركز الثالث، قال: بكل تأكيد نطمح إلى التمسك بهذا المركز وإن كنا نعاني من المشاكل بغياب عدد كبير من اللاعبين، لذا نقوم بتغيير التشكيلة أو التكتيك في كل مرة، لكننا نحاول التمسك بالمركز الثالث. وقال: «أشكر اللاعبين الذي بذلوا الجهود في الملعب، وأهديهم الفوز الخامس على التوالي».



قوة وندية

من ناحيته، أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب الوصل أن فريقه قدم مباراة قوية واتسم اللقاء بالندية، مشيراً إلى أن لاعبي الإمبراطور قدموا أداء جيداً، مبدياً رضاه عن هذا الأداء.



وقال: «لا نستحق الخسارة ولكن هذه كرة القدم، نرتكب أخطاء في أماكن خطيرة، والخسارة مؤلمة وقوية ونتمنى العودة السريعة في المباريات المقبلة».



وأضاف: لا أستطيع أن أعطي أسباباً أو تحلياً لتراجع نتائج الفريق في الدور الثاني، لأن التحليل الإجمالي يكون في نهاية الموسم، وبالتأكيد هناك سلبيات كثيرة نستطيع أن نحصرها، ولا أحب التحجج بأشياء غير ذات قيمة، وما يشغلني هو العمل الدؤوب ولا بد من التواجد في منطقة المنافسة.



علاج الأخطاء

وتابع: نحتاج إلى نتيجة إيجابية وعلاج الأخطاء، وسبب ما نحن فيه من وجهة نظري هو قلة أعداد اللاعبين، مقارنة بأربع بطولات نشارك فيها وعلينا تحليل الأمور بطريقة إيجابية وكذلك المحاربة على المركز الثالث الذي يضمن لنا المشاركة في دوري أبطال آسيا. وقال: لا أتوقع عودة أحد من المصابين للمشاركة في الجولة المقبلة لدوري أبطال آسيا، فما زال وحيد إسماعيل يحتاج إلى المزيد من الوقت للاستشفاء، ومستوى كايو تحسن لكنه لم يشارك في تدريبات الفريق، وحسن محمد شارك فحسب 20 دقيقة لأنه لم يصل للجاهزية التامة.



وأشاد مدرب الوصل بأداء المدافع أحمد عيسى، قائلاً: قدم أداء جيداً وصنع تواصلاً جيداً مع عبد الله النقبي، وأنا على ثقة كبيرة بهم وهادئ لأنهم جميعاً يؤدون ولا يبخلون بما لديهم. وعن رأيه في ركلة الجزاء الأولى التي احتسبت للنصر، قال: لا أحب التعليق على التحكيم، ولم أشاهد ضربة الجزاء الأولى بشكل جيد، إلا أن الحكم قاد اللقاء إلى بر الأمان.

تشجيع

علق مدرب النصر على عودة جمهور النصر للملعب، قائاً: «حضور الجمهور له طابع خاص في لقاءات الديربي، وهم غادروا الملعب في غاية الرضا والسعادة .