شباب الأهلي - دبي يستعيد ذاكرة الفوز على ملعبه

استعاد شباب الأهلي- دبي، ذاكرة الانتصارات على ملعبه باستاد راشد بدوري الخليج العربي، بعد غياب 136 يوماً، وذلك عندما تغلب على ضيفه الجزيرة 2-1 مساء أول من أمس، في افتتاح الجولة 18 من دوري الخليج العربي، وكان الفوز الأول لشباب الأهلي- دبي في ملعبه يوم 14 أكتوبر الماضي، وبأربعة أهداف نظيفة على ضيفه فريق الإمارات.

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي- دبي، أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على الجزيرة، وقال: «الحمد لله على الفوز، الذي كنا نستحقه، وحاولنا خطف الفوز في بداية المباراة، ورغم إضاعة الكرواتي ايريك انتي، لركلة الجزاء التي احتسبت لنا في الشوط الأول، وتأخرنا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 45، إلا أن اليأس لم يدخل قلوبنا».

لا استسلام

أضاف مهدي: «طالبت اللاعبين بين الشوطين، بالقتال وعدم الاستسلام، وبالفعل، فقدم اللاعبون مباراة جيدة، وأضعنا الكثير من الفرص، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي قدموه، ورغبتهم في تحقيق الفوز، وأبارك لجمهورنا هذا الانتصار المهم، وأشكره على مساندتنا طوال الفترة الماضية».

أشاد مدرب شباب الأهلي- دبي، بما قدمه اللاعب سعيد جاسم خلال المباراة، وأكد أنه لا يزال ينتظر الكثير من اللاعب، كما أشاد بإسماعيل الحمادي، مؤكداً أنه لم يصل بعد إلى درجة الجاهزية الكاملة، ولكن مستواه يتقدم من مباراة لأخرى، وعندما يصل لمستواه، سيكون إضافة جيدة للفريق والمنتخب الوطني الأول.

اختيار أول

كشف مهدي أن أنتي اختياره الأول في تسديد ركلات الجزاء، بقوله: «يتدرب أنتي باستمرار على تسديد ركلات الجزاء، ويتميز في تسديدها مثله مثل حبيب الفردان وماكيتي ديوب قبل أن يصاب، وغيرهم من اللاعبين، وخصصناه بتسديد ركلات الجزاء إذا احتسبت لنا ركلة خلال مباراتنا والجزيرة، وهو ما حدث، ولكنه لم يوفق في تسديدها، وهناك الكثير من نجوم الكرة العالميين الذين أخفقوا في تسديد ركلات جزاء».

اختتم مهدي، قائلاً: «أنا سعيد بالنتيجة والأداء أمام الجزيرة، والفوز يعطي ثقة للاعبين، وروحاً إيجابية للفريق، ودفعة معنوية كبيرة قبل مباراتنا أمام الوصل في نصف نهائي كأس الخليج العربي، خاصة أننا أثبتنا قدرتنا على تحقيق الفوز على أي فريق في الدوري، وأننا نقدم مستويات طيبة مع الفرق المقدمة، وينقصنا فقط المهاجم، بعد إصابة ديوب، وأتمنى أن يعوض سعيد جاسم غياب ديوب في الفترة المقبلة، ويكون مهاجم الفريق الأول».

غضب الخسارة

في المقابل، أبدى الهولندي تين كات مدرب الجزيرة، غضبه من الخسارة، ولكنه هنأ لاعبيه على الأداء ومجهودهم خلال المباراة، وقال: «أهنئ لاعبي الجزيرة على ما قدموه من جهد عال وأداء أمام شباب الأهلي- دبي، بصرف النظر عن النتيجة، خاصة في الشوط الأول، الذي لعبوا فيه بشكل جيد، وقدموا كرة قدم رائعة، فيما كان شباب الأهلي- دبي، الأفضل بدنياً في الشوط الثاني».

أكمل تين كات: «أرى أن المباراة سرقت منا، ولم نكن نستحق الخسارة، في ظل الأداء الذي قدمه الجزيرة، والظروف التي يمر بها الفريق من إصابات وغيابات كثيرة دفعتني للعب بالتشكيلة التي لعبت بها، كما أنني أرى أننا لم نكن محظوظين ببعض القرارات في تلك المباراة، وركلة الجزاء التي احتسبت على فريقي، لا أستطيع الحكم عليها جيداً، لأنني رأيتها من بعيد».

روح الإصرار

أكد عبد المجيد حسين المشرف على فريق الكرة بنادي شباب الأهلي- دبي، أن الفوز على الجزيرة 2-1، ليس أكثر ما أسعدهم، ولكن روح الإصرار على الفوز لدى اللاعبين، خاصة أن الفريق أنهى الشوط الأول، بعدما أضاع ركلة جزاء، وتأخر بهدف سجل من ركلة جزاء، وكان اللاعبون يحتاجون لرفع المعنويات بين الشوطين، وهو ما نجح فيه مهدي علي مدرب الفريق، الذي نجح أيضاً في إصلاح بعض الأمور، إلى جانب الرغبة التي كانت موجودة لدى اللاعبين بتحقيق الفوز.