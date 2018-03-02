«الزعيم» يحسم «كلاسيكو الدرع»

غرّد العين في قمة دوري الخليج العربي لكرة القدم، مبتعداً بفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب مطارديه، بفوزه على الوحدة أمس 6 - 2 بالجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في «كلاسيكو الدرع»، ليستحق بجدارة لقب «زعيم السعادة»، وخرجت جماهيره «سعيدة» بالنتيجة التي قربت الفريق من اللقب، بعد وصوله إلى النقطة 41، حيث لم تتبق سوى 4 جولات فقط بالدوري، وتجمد «العنابي» عند 37 نقطة وصيفاً.



سجل للعين كل من بيرغ، هدفين (ق 32، 71)، وكايو (ق 41)، وعموري (ق 74)، وحسين الشحات (ق 79)، والبديل ريان يسلم (ق 92)، وللوحدة البديل جوجاك (ق 67، 69)، وشهدت المباراة طرد لاعبي الوحدة أحمد العكبري بالبطاقة الصفراء الثانية (ق 82)، وسالم سلطان بالبطاقة الحمراء المباشرة لتدخله العنيف على ريان يسلم (ق 93). وابتعد عجمان عن الخطر، وقفز للمركز السابع بالنقطة 23، بفوزه على الظفرة 3 - 1، وسجل له إديلسون (ق 8 و48) ومايغا (ق 27)، وأكمل عجمان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بكاري (ق 65)، وقلص سعيد الكثيري الفارق (ق 85)، عندما حاول تسليم الكرة لفريق عجمان رداً على إخراجها لعلاج راشد مال الله ولكن حارس عجمان حمد خالد، تعامل باستهتار فسكنت الكرة المرمى.