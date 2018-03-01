العين يقسو على الوحدة بسداسية ويقترب من اللقب

تقدم العين خطوة هامة للغاية في حملته نحو استعادة لقب الدوري الغائب عنه منذ موسمين، عقب فوزه الكبير 6 / 2 على ضيفه الوحدة في قمة مباريات المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة اليوم الخميس.

ارتفع رصيد العين، الذي استعاد نغمة الانتصارات عقب خسارته في المرحلة الماضية أمام الشارقة، إلى 41 نقطة، معززا موقعه في الصدارة، بفارق خمس نقاط أمام الوحدة الذي ظل في المركز الثاني، قبل أربع مراحل على انتهاء المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم العين بهدفين نظيفين حملا توقيع ماركوس بيرج وكايو في الدقيقتين 32 و41.

عاد الوحدة إلى أجواء المباراة مرة أخرى، بعدما أدرك التعادل عقب إحراز بالازيس جوجاك هدفين في الدقيقتين 68 و70.

لم يهنأ الوحدة بالتعادل كثيرا، بعدما أعاد ماركوس بيرج العين إلى المقدمة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثالث وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 72.

استغل العين حالة الإحباط التي ضربت لاعبي الوحدة، ليضيف عمر عبدالرحمن والمصري حسين الشحات الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 75 و80.

تضاعفت معاناة الوحدة في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أحمد العكبري لحصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 82.

وعزز ريان يسلم تقدم العين، بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فيما تلقى سالم سلطان الشرجي لاعب الوحدة بطاقة حمراء أخرى بعدها بدقيقتين لحصوله على الإنذار الثاني.