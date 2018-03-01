عجمان للنقطة 23 وهدف غريب للظفرة

ابتعد عجمان كثيراً عن منافسيه على البقاء وقفز للمركز السابع "مؤقتاً" في دوري الخليج العربي رافعاً رصيده للنقطة 23، بعد فوزه على ضيفه الظفرة في الجولة 18، 3-1.

وبدأ عجمان التسجيل عبر البرازيلي اديلسون "ق 8" بتمريرة من "نيران صديقة" للمغربي عصام العدوة، وأضاف المحترف المالي مايغا الهدف الثاني "ق 27" بلعبة رأسية من ركنية بكاري.

وواصل عجمان هجومه وتمكن من رفع الغلة بهدف ثالث "ق 48" عبر اديلسون بتمريرة رأسية لبكاري كونيه داخل الصندوق فسدد على يسار الحارس.

وأكمل عجمان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد بكاري كونيه وقلص سعيد الكثيري الفارق "ق 85"، عندما حاول تسليم الكرة لفريق عجمان رداً على إخراجها لعلاج اللاعب راشد مال الله ولكن حارس عجمان حمد خالد تعامل معها باستهتار فسكنت المرمى، وبهذه الخسارة زادت الخطورة على الظفرة في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.