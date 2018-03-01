عجمان والظفرة..الهروب وتأمين البقاء

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سيكون استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، في الخامسة و35 دقيقة من مساء اليوم، على موعد مع مواجهة مثيرة بين فريقي عجمان والظفرة في دوري الخليج العربي، ضمن الجولة 18، عنوانها الهروب من المنطقة الخطرة بالنسبة للفريق الضيف «الظفرة»، وتأمين البقاء بالنسبة لـ «البرتقالي» صاحب الأرض، حيث يدخل عجمان المباراة في وضعية أفضل لوجوده في المركز الثامن في الجدول برصيد 19 نقطة، بينما يقبع الظفرة في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

ورغم تباين موقف الفريقين، واختلاف وضعيتهما في جدول الترتيب، إلا أن الجهازين الفني والإداري لكليهما، يتعاملان مع المباراة بأهمية قصوى، وبطموح الفوز للابتعاد عن أي حسابات في الجولات المقبلة، وضمان البقاء مبكراً، لا سيما والنقاط الثلاث في مباراة اليوم، تمثل وثيقة ضمان متاحة لعجمان، وخطوة في طريق النجاة لضيوفهم.

اتضحت جدية عجمان في التعامل مع المباراة من خلال استعداداته بعد النقطة التي خرج بها من ملعب الإمارات في الجولة الماضية، وزاد من تركيز الفريق لمباراة اليوم، اكتمال صفوفه، حيث لا يغيب أي عنصر أساسي من التشكيلة، وبالنسبة للحارس عبد الله سلطان، الذي يفقد الفريق جهوده في المباراة، وفقاً لاتفاق الإعارة مع ناديه السابق «الظفرة»، لا يبدو ذلك مزعجاً للجهاز الفني في وجود الحارسين حمد خالد، الذي شارك كثيراً هذا الموسم، وجابر جاسم صاحب الخبرة الكبيرة.

استعداد

استعد الفريق «البرتقالي» للمباراة بـ 3 تدريبات يومية بعد فترة راحة قصيرة ليوم واحد عقب مباراة الإمارات، ركز خلالها الجهاز الفني، بقيادة المدرب أيمن الرمادي على معالجة بعض الجمل التكتيكية لخطي الدفاع والهجوم، ومحاضرة عبر «الفيديو» وضع بعدها التكتيك المناسب للمواجهة، قبل أن يختتم استعداداته بتدريب خفيف مساء أمس قبل التوجه للفندق لقضاء الليلة التي تسبق المباراة.

تدريبات جادة

على الجانب الآخر.. استعد الظفرة للقاء اليوم بتدريبات منتظمة وجادة، حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة جوكيكا على معالجة سلبيات المرحلة الماضية، وإجراء تدريبات هجومية، وتنفيذ الضربات الثابتة التي يمكن الاستفادة منها لحل مشكلة العقم الهجومي وإهدار الفرص، وركز جوكيكا بشكل كبير، على الجانب المعنوي، وإعادة الثقة للاعبين، بعد تأكيده على جاهزية الفريق بدنياً.

وينتظر أن تشهد تشكيلة المدرب المقدوني، بعض التعديلات عن تلك التي اعتمد عليها في المباراة السابقة أمام النصر، لغياب الثنائي حمد الحمادي وحمد المرزوقي لاعبي الطرف الأيمن وقلب الدفاع على التوالي، فيما يحيط الغموض مصير مشاركة البرازيلي المصاب الميدا، الذي خضع لفحوصات طبية جديدة أمس الأول، لكن الجهاز الفني لم يستبعد مشاركته في الشوط الثاني من اللقاء، بعد أن أكد مرافقته للبعثة إلى عجمان.

وبدورها، شكلت إدارة النادي حضوراً للتدريبات السابقة، وقدمت الدعم المعنوي للاعبين، وطالبتهم بإنقاذ الفريق من شبح الهبوط الذي يطارده، والابتعاد عن ذيلية الترتيب.

البرتقالي كامل العدد وتعديلات في صفوف الضيوف

تقييم

حسن زهران: الحسابات لم تتضح

أكد مدافع عجمان حسن زهران أنه ولاعبي الفريق يشعرون بأهمية المباراة، مشيراً إلى أن موقف الظفرة الحرج في الترتيب لا يعني سهولة المباراة، خاصة أن الظفرة ظل يؤدي بشكل جيد ولا يخسر إلا بصعوبة، كما أن فريق الظفرة تغير للأفضل في الدور الثاني.

وقال زهران إنهم لا يعتبرون أن فريقهم ضمن البقاء، وطالما لم تتضح الرؤية في الحسابات على الورق، يظل حصد النقاط هدفاً أساسياً. وأكد أن مستوى الظفرة ارتفع كثيراً عن ذلك الفريق الذي تعادل مع عجمان في الدور الأول، ومباراة اليوم تعتبر بكل المقاييس صعبة، مشيراً إلى أن جميع لاعبي الظفرة جيدون وعلى رأسهم سعيد الكثيري الذي يعرفه جيداً مهاجماً صاحب إمكانات كبيرة، وتمنى زهران تقديم مستوى جيد من الفريقين. عجمان- البيان الرياضي

خطورة

خالد بطي: جمهورنا يستحق الأفضل

أكد خالد بطي لاعب وسط الظفرة أن فريقه عازم على كسب نقاط مباراة اليوم ضد عجمان، مؤكداً أن زملاءه اللاعبين يشعرون بخطورة موقف الفريق، وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز رغم قوة المنافس وصعوبة اللقاء، وأظهر خالد بطي حزنه على نتائج فريقه في الدوري، ذاكراً أن الظفرة وجمهوره يستحقان نتائج أفضل، وقال: نبذل كل جهدنا في التدريبات ونؤدي بشكل جيد في المباريات لكن الحظ لا يحالفنا، بالتأكيد هذا الوضع غير مقبول لأحد في النادي، لذلك علينا أن نعمل بشكل أفضل حتى نحقق النتائج المرضية التي تحافظ على الفريق في دوري المحترفين.

وتمنى خالد أن تشهد المواجهة اليوم نقطة انطلاق الفريق نحو الانتصارات، وأضاف: سنضاعف مجهودنا لتقديم مستوى جيد، وتحقيق الفوز عليه بإذن الله. أبوظبي- البيان الرياضي

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يدخل الظفرة الجولات الخمس المتبقية في الدوري رافعاً شعار الفوز، ويأمل بحصد أكبر عدد من النقاط خلالها بداية بمباراة اليوم ضد عجمان، ليتمكن من إنقاذ موقفه في الدوري الذي يحتل فيه الترتيب الأخير حالياً للنجاة من شبح الهبوط الذي يهدده بقوة.

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على الرغم من وجود 3 لاعبين أجانب يشاركون في المقدمة الهجومية للظفرة، إلا أن الفريق يراهن في لقاء اليوم على المهاجم المواطن سعيد الكثيري الذي أحرز 3 أهداف في المنافسة خلال الموسم الحالي، وتبدو الآمال كبيرة على الكثيري لتألقه اللافت مؤخراً في الوقت الذي يقدم فيه الأجانب مستوى أقل من المتوقع.

29

اهتز مرمى عجمان 29 مرة في 17 مباراة، منها 3 من الجزيرة و4 من شباب الأهلي و10 من العين و3 من الإمارات، دبا الفجيرة، وهدف من الشارقة، النصر، وهدفان من الوصل، الوحدة فيما احتفظ الفريق بشباكه نظيفة أمام حتا والظفرة.

19

سجل عجمان 19 هدفاً في 17 مباريات توزعت بين المالي مايغا هداف الفريق، الذي أحرز 7 أهداف والبرازيلي أديلسون «3 أهداف»، وهدف لكل من عبد الله مال الله، حسن زهران، وليد خالد، محمد سبيل، حيدروف، راشد مال الله، محمد هلال، سعود فرج، بكاري كونيه.

20

يعتبر الجهاز الفني لفريق عجمان بقيادة ايمن الرمادي أن الوصول الى النقطة 20 قد تكون حاسمة في تأكيد بقاء الفريق في دوري الخليج العربي، ومن ثم لعب المباريات المتبقية بأريحية تمنح اللاعبين فرصة التألق وتحقيق نتائج افضل.

مع ذلك فان الجهاز حذر اللاعبين، من أي تهاون، وأن الوصول للنقطة 20 يجب ان لايكون هو نهاية المطاف.

جوكيكا: لا بديل عن الفوز

أثنى المقدوني جوكيكا مدرب الظفرة على فريق عجمان الذي يلعب أمامه اليوم، وقال إنه فريق منظم ويلعب بشكل جيد ولديه عناصر تشكل خطورة على أي فريق بقيادة مايغا وحيدروف وبكاري كونيه، وأضاف بقوله: لكن موقفنا في الدوري يتطلب أن نعود من المباراة بالنقاط الثلاث، لأن موقفنا متأخر في جدول الترتيب وعلينا أن نفوز ولا بديل عنه.

وأكد المدرب المقدوني أن فريقه ظل يقدم مستويات جيدة ولكنه يخسر، بسبب أخطاء صغيرة وطفيفة، مؤكدا أهمية تفادي الأخطاء والتركيز جيدا في اللقاء، وقال: نحن في الجهاز الفني نعمل باستمرار على أن يكون الفريق في أفضل حالاته ونجتهد مع اللاعبين حتى لا يرتكبوا الأخطاء، لكن ما يحدث في الملعب شيء مختلف، مع ذلك أثق بكل عناصر الفريق رغم النتائج السلبية السابقة، لأن من يشاهد مبارياتنا سيكتشف أننا لا نكون ضعفاء أمام المنافسين، بل نلعب أمامهم بقوة ونقاسمهم السيطرة على مجريات اللعب، ونهاجم أيضاً لكن هنالك عدم استغلال جيد للفرص وهذه واحدة من المشاكل التي نسعى دائما لحلها.

جوكيكا أضاف بقوله إن وجود بعض الغياب لن يؤثر على فريقه لأنه يمتلك البدلاء الجيدين في كل المراكز.. وعن موقف الميدا المصاب قال: الميدا يريد أن يلعب مع الفريق ولكنه يخشى على أصابته، سيكون موجودا معنا وسنرى إن كان بإمكانه المشاركة أم لا. أبوظبي - البيان الرياضي

الرمادي: البقاء يتطلب جمع النقاط

قال المدير الفني لعجمان أيمن الرمادي إن الوقت كان قصيراً بعد مباراة الإمارات في الاستعداد لمباراة الظفرة، ولكن ذلك لم يؤثر على فريقه الذي اعتاد على مثل هذه الظروف في الدوري، وإن الحذر مطلوب في مباراة اليوم لأن حسم البقاء يتطلب جمع النقاط، لا سيما أن الكلمة الأخيرة ستكون في الملعب. وأشار إلى أن فريقه لا يعاني من ناحية النقاط في المنافسة على البقاء، ولكن ذلك لا يعني الركون للوضع الحالي لأن حصد النقاط من مباراة اليوم هدف أساسي له ولكل اللاعبين، موضحاً أن لا أحد يضمن نتائج الآخرين في الجولات المقبلة، مؤكداً ضرورة حسم البقاء المبكر من خلال الفوز اليوم، وقال إن المنافسة على مركز متقدم تحتم اللعب بأريحية في الجولات المقبلة ولا يتحقق ذلك إلا بعد ضمان البقاء والفوز اليوم على الظفرة. واستبعد الرمادي اللعب بأي ثقة زائدة بعد الوصول للنقطة 20 من أجل المحافظة على ما حققه من نتائج. وقال إن الـ 20 نقطة «منطقياً» ربما تكون حاسمة للبقاء وفقاً للمواسم الماضية، لكن قد تكون الحسابات غير ذلك، وفقاً لنتائج هذا الموسم، واستبعد الرمادي الميل للعب من أجل التعادل في لقاء اليوم، مشيراً إلى أن فريقه ظل في جميع مبارياته يلعب بجرأة واضحة سعياً وراء الفوز دائما، وأوضح أنه تحدث مع البرازيلي أديلسون حتى لا يتأثر بإهداره ركلة الجزاء أمام الإمارات. عجمان- البيان الرياضي