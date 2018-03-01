افتتاح بطولة زايد بن هزاع الدولية التاسعة

تفتتح عصر اليوم بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بمنطقة المشرف في أبوظبي بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الدولية التاسعة للناشئين التي ينظمها نادي أبوظبي الرياضي بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تشهد مشاركة 8 فرق محلية وخليجية ودولية من مواليد 2005-2006، والتي تم توزيعها على مجموعتين وقد ضمت المجموعة الأولى فرق نادي أبوظبي الرياضي (حامل اللقب)، سلطنة عمان، مدرسة أدنوك وفريق أكاديمية إنسباير في أبوظبي، أما المجموعة الثانية لتلك الفئة فتضم فرق أندية كيندر تراجوفيست الروماني، الأكاديمية الفرنسية في أبوظبي، أكاديمية المواهب (الكويت) وأكاديمية ثيسل لكرة القدم في أبوظبي.

وكانت البطولة المحلية لفئة مواليد 2008-2009 لفرق الأكاديميات المحلية قد افتتحت مساء أول من أمس بملاعب النادي الفرعية بمشاركة 8 فرق وزعت على مجموعتين، والتي افتتاحها فريق نادي أبوظبي الرياضي من المجموعة الأولى بفوزه على فريق الأكاديمية الفرنسية 6 - 0، وسجل منها عبد الرحمن عريقات وياسين محمد (هدفين لكل منهما) وهدفاً لكل من عبدالله راشد وعمر وليد، وفاز فريق الأكاديمية العلمية على أكاديمية اشتودغارد 4 - 0 وفازت أكاديمية المستقبل على مدرسة أدنوك بهدفين واختتمت مباريات الجولة الافتتاحية بفوز أكاديمية سبورتس سبورت على فريق أكاديمية سيبت 5 - 0.

ختام

ويشهد اليوم ختام الدور التمهيدي لمباريات تلك الفئة بإقامة أربع مواجهات يتقابل فيها فريق نادي أبوظبي مع أكاديمية اشتودغارد وفي الثانية تلتقي الأكاديمية الفرنسية مع المدرسة الدولية، وتلعب أكاديمية سبورتس سبورت مع أكاديمية المستقبل وتختتم بلقاء مدرسة أدنوك مع فريق أكاديمية سيبت وحددت اللائحة تأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور النهائي وتحدد يوم الأحد موعداً لختام البطولة، من جانب آخر تعقد اللجنة الفنية للبطولة اجتماعها الفني صباح اليوم بمقر النادي للترحيب بالفرق وشرح لائحة البطولة بحضور ممثلي الفرق المشاركة في تلك الفئة.