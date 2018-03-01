محسن مصبح: استحداث مسابقة جديدة للشباب

كشف محسن مصبح رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، النقاب عن استحداث مسابقة جديدة لفئة الشباب بداية من الموسم المقبل، من أجل دعم اللعبة وتكوين صف ثانٍ من اللاعبين الشباب يكونون ذخيرة للفريق الأول سواء في منافسات الدوري أو للمنتخب الوطني، وأن اللجنة تعكف على وضع اللوائح والقوانين المنظمة لتلك الفئة الجديدة من أجل توزيعها على الأندية للاسترشاد بها في تنظيم المسابقة مع بداية ظهورها للنور الموسم المقبل.

منتخب جديد

كما كشف رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات في تصريح خاص لـ«البيان الرياضي» النقاب عن استحداث منتخب جديد لفئة الشباب بناء علي استحداث مسابقة لنفس الفئة، وسوف يشارك هذا المنتخب في التصفيات الآسيوية التي ستنطلق بداية من نوفمبر المقبل، وجارٍ وضع الأسس الصحيحة لتكوين المنتخب وتوفير الأجهزة الفنية والإدارية المشرفة عليه، برنامج إعداد يتواكب مع طموحنا في تجهيز اللاعبين والارتقاء بمستواهم وتوفير احتكاك جيد لهم يساعدهم في اجتياز مرحلة التصفيات.

وأضاف محسن مصبح قائلاً: إن اللجنة التنفيذية المسؤولة عن كرة الصالات، تعكف على إعادة تنقيح وصياغة لوائح اللعبة، سواء على صعيد المسابقات، أو الانضباط، خاصة بعد اكتساب خبرات كبيرة في تنظيم اللعبة والتعامل معها، والاستفادة من دروس الواقع الميداني، من أجل مواكبة طموحات المرحلة المقبلة، وتنظيم مسابقات على مستوى عال من الكفاءة، والمستوى الفني، لأن وجود لوائح منظمة ذات مستوى عال، من شأنها أن تساهم في الارتقاء بالمسابقات.

دعم

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات إلى استمرار الجهود من أجل تطوير اللعبة، وتبوئها مكانة مرموقة، حيث نجد دعماً كبيراً من مجلس الشارقة الرياضي، وهذا الدعم يمنحنا الحماس للعمل بكل طاقتنا من أجل إيصال لعبة الصالات إلى مستوى متميز محلياً وقارياً، ويكفي القول إن عدد مزاولي لعبة كرة الصالات وصل إلى 185 لاعباً، ينتمون إلى 9 أندية، وعدد اللاعبين مرشح للزيادة خلال الموسم المقبل بعد استحداث مسابقة الشباب مع بداية الموسم الجديد.

منافسات قوية

وعن بطولة الدوري يقول محسن مصبح إن البطولة قاربت على الانتهاء في نهاية مارس، والمنافسة بين الفرق ساخنة، ويجد النصر المتصدر منافسة قوية من الظفرة، ونحن لدينا نظام خاص لتحديد بطل الدوري، عبارة عن منح الفرصة لأوائل الترتيب لمنافسة المتصدر وفق آلية معينة، ومثل هذه المنافسة، تثري المسابقة وتساهم في الارتقاء بالأداء، لذلك تشهد الجولات الأخيرة المتبقية، منافسة ساخنة بين الفرق الأربعة الأوائل في الترتيب، ونحن نعمل على أن يكون ختام الدوري مميزاً ويليق بهذه اللعبة التي تجد شعبية واهتماماً من الجماهير والأندية.

تعاون

وفيما يتعلق بالعلاقة بين اتحاد الكرة ولعبة الصالات يقول محسن مصبح إن العلاقة بيننا جيدة، ونعمل جميعاً سواء بين مجلس الشارقة الرياضي أو اتحاد الكرة، أو اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، على دعم اللعبة وتوفير كل متطلبات النجاح أمام مختلف المسابقات والمنتخبات، والعلاقة تكاملية ونتشاور بشكل دائم، لأننا جميعاً نهدف إلى صالح اللعبة.

تشاور

وعما توصلت إليه المشاورات مع اتحاد الكرة لدعم اللعبة بشكل جيد، يقول محسن مصبح إن التشاور بيننا مستمر من أجل صالح اللعبة، وكانت هناك جلسة بين مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة تم خلالها الاتفاق على عدد من الإجراءات التي تهدف لتطوير اللعبة، وهناك اجتماع مرتقب مع رئيس اتحاد الكرة المهندس مروان بن غليطة، في نفس الاتجاه لأننا جميعاً نهدف إلى صالح اللعبة وتطورها، ووضع الأسس الصحية التي تصل بنا إلى الأهداف المنشودة.

قرعة

تعقد اللجنة التنفيذية لكرة الصالات مؤتمراً صحافياً في الخامسة من مساء اليوم لإجراء قرعة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الحالي. من ناحية أخرى حسم شباب الأهلي- دبي الصراع على المركز الرابع المؤهل لإكمال مربع البلاي أوفبفوزه على مستضيفه الحمرية 6-3 رافعاً رصيده إلى 24 نقطة.