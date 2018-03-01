دورة المؤسسات الحكومية في الشارقة تنطلق اليوم

يفتتح فريقا دائرة الموارد البشرية «حامل اللقب» والوافد الجديد فريق بلدية الحمرية مساء اليوم فعاليات البطولة الثامنة عشرة للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة عشرة فرق يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة وذلك بملاعب نادي الثقة للمعاقين وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تهتم بتوفير كافة الخدمات لموظفي الحكومة.