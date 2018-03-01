مهرجان لاكتشاف المواهب في دبا الحصن

نظمت الإدارة الفنية باتحاد الكرة، بنجاح مهرجان الواعدين لطلبة المدارس مواليد 2008 - 2009، مساء أول من أمس على ملاعب نادي دبا الحصن، بمشاركة 160 طالباً، ويأتي هذا المهرجان ضمن جهود ورعاية اتحاد الكرة من أجل اكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة ممارسي رياضة كرة القدم في الدولة، ومساعدة الأندية على التواصل مع المدارس المحيطة بها، وذلك حسب برنامج الواعدين للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».وأشرف على فعاليات المهرجان عبدالله حسن المحاضر الآسيوي ورئيس قسم التدريب بالإدارة الفنية باتحاد الكرة، وعبد الرزاق الكعبي رئيس قسم الألعاب النوعية بالاتحاد، وبحضور عبيد جمعة عبيد المرزوقي مشرف الألعاب الجماعية، وجاسم سليمان درويش رئيس لجنة الثقافة المجتمعية، وعمر درويش أحمد رئيس لجنة التسويق والاستثمار، ومدربي فرق المراحل السنية بالنادي.

وتُعد مهرجانات الواعدين التي تُقام بأندية الدرجة الأولى، ضمن جهود اتحاد الكرة الهادفة إلى البحث عن مواهب كروية من الصغار والواعدين، وامتداد مظلة البحث والاستكشاف إلى طلبة المدارس غير المنتمين لأندية، وهو ما يُعتبر خطوة جيدة وإيجابية لاكتشاف المواهب الواعدة التي تحتاج لمن يوليها الرعاية والاهتمام، بالإضافة إلى أن عملية تنشئة لاعبي كرة قدم في هذه الفئة السنية سوف تسهم في توسيع قاعدة اللاعبين وانتشار اللعبة.

فرصة

ومن ناحية أخرى تعتبر مثل هذه المهرجانات، فرصة لمدربي المراحل السنية في الأندية، وبالأخص المحطات الفنية الثماني المتنوعة التي يمر بها اللاعب خلال فعاليات المهرجان، في اكتشاف خامات الأطفال أصحاب الموهبة الكروية.