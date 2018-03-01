الديـربي لـ «النصر»

واصل فريق النصر نتائجه الإيجابية في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وحسم «ديربي بر دبي» لصالحه، أمس، متغلباً على غريمه التقليدي الوصل، على ملعب زعبيل، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 18 للدوري، ليحرز العميد انتصاره الخامس على التوالي. وسجل هدفي النصر المحترف البرازيلي مارسيلو داسيلفا من ركلتي جزاء (ق 45، 79)، بينما سجل هدف الوصل الوحيد البديل حسن محمد (ق 67)، وبفوزه رفع النصر رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، متساوياً مع الوصل في النقاط، إلا أن «الإمبراطور» يظل في المركز الثالث بفارق مواجهات الفريقين التي حسمت لصالح الوصل لتفوقه على العميد في الدور الأول بنتيجة 2-0.



وشهدت المباراة عودة جمهور النصر للمدرجات بعد فترة إيقاف دامت مباراة واحدة، بعد أن قامت لجنة الاستئناف بخفض العقوبة بحق جمهور العميد إلى الحرمان لمباراة واحدة بدلاً من اثنتين، على خلفية الأحداث التي وقعت في لقاء الفريقين في كأس الخليج العربي، وسادت بعض فترات اللقاء أجواء توتر وشد بين لاعبي الفريقين.



وفي مباراة ثانية خطف شباب الأهلي- دبي، الفوز على الجزيرة بنتيجة 2 - 1 برأسية محمد مرزوق في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع (90 + 5) من مباراة الفريقين، أمس، في الجولة نفسها، وشهدت المباراة إضاعة الكرواتي إيريك أنتي ضربة جزاء لـ«شباب الأهلي» في الدقيقة 33، وسدد الكرة بجوار القائم، واحتسب الحكم ضربة الجزاء بعد عرقلة علي خصيف حارس الجزيرة، للاعب سعيد جاسم، فيما تقدم الجزيرة 1 - 0، بهدف أحمد العطاس في الدقيقة 45، ونجح «شباب الأهلي» في إدراك التعادل عن طريق سعيد جاسم في الدقيقة 77، بعد عرقلة إسماعيل الحمادي، لخلفان مبارك «الجزيرة»، وحرم القائم الأيمن لمرمى الجزيرة، جاسم، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78، ثم تصدت العارضة في الدقيقة 87، لتسديدة وليد عباس مدافع «شباب الأهلي».



وبهذه النتيجة وصل «شباب الأهلي» إلى النقطة 24 في المركز السادس، وتوقف رصيد الجزيرة عند 25 نقطة، محافظاً على المركز الخامس.