النصر يهزم الوصل ويحقق فوزه الخامس على التوالي

واصل فريق النصر نتائجه الإيجابية في دوري الخليج العربي، حيث نجح في هزيمة غريمه التقليدي الوصل في مواجهة الفريقين مساء اليوم على ملعب " الفهود" بزعبيل، في "ديربي دبي" بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 18 للدوري، ليحرز العميد انتصاره الخامس على التوالي.

سجل هدفي النصر المحترف البرازيلي مارسيلو داسيلفا من ركلتي جزاء "45، 79"، بينما سجل هدف الوصل الوحيد البديل حسن محمد " 67".

وبالنتيجة يرفع النصر رصيده إلى "32" نقطة في المركز الرابع، ومتساوياً مع الوصل في النقاط، إلا أن " الإمبراطور" يظل في المركز الثالث بفارق مواجهات الفريقين التي حسمت لصالح الوصل لتفوقه على العميد في الدور الأول بنتيجة 2-0.

وشهدت المباراة عودة جمهور النصر للمدرجات بعد فترة إيقاف دامت لمباراة واحدة بعد أن قامت لجنة الاستئناف بتخفيض العقوبة بحق جمهور العميد إلى الحرمان لمباراة واحدة بدلاً من اثنتين على خلفية الأحداث التي وقعت في لقاء الفريقين في كأس الخليج العربي، كما ساد اللقاء أجواء توتر وشد بين لاعبي الفريقين.