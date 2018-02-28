النصر والوصل..ديربي الحسم

يحل فريق النصر ضيفاً على نظيره الوصل في تمام 8:15 من مساء اليوم على ملعب الفهود بزعبيل، لحساب الجولة 18 لدوري الخليج العربي، في لقاء «ديربي» جديد يجمع الفريقين هذا الموسم، وتعد مواجهة الليلة حاسمة لكلا الفريقين نحو تحديد المصير، خصوصاً وأن المتبقي على الدوري 5 جولات فحسب.

حيث مازال الوصل يتمسك بالأمل في العودة إلى صدارة الدوري التي كان يحتلها وتقليص الفارق مع العين الذي يتصدر الدوري حالياً برصيد «38»، وبفارق 6 نقاط عن الوصل صاحب المركز الثالث «32» نقطة، أو على أقل تقدير التمسك بالمركز الثالث الذي يحتله حالياً بغية البقاء في دوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة، وفي المقابل يطمح النصر إلى استمرار النتائج الإيجابية التي يحققها مؤخراً والتوغل أكثر في المربع الذهبي بالقبض على المركز الثالث حيث يحتل العميد المركز الرابع برصيد «29» نقطة.

ظروف

ويدخل الوصل صاحب الأرض المواجهة وسط ظروف صعبة يعاني منها، خصوصاً على صعيد خط الدفاع الذي يفتقد لجهود 3 لاعبين مؤثرين، وهم كابتن الفريق وحيد إسماعيل، وعبد الرحمن علي وينضم إليهم مؤخراً المدافع عبد الله صالح الذي نال الإنذار الثالث في لقاء دبا الفجيرة في الجولة الماضية.

ويستمر غياب المهاجمين البرازيلي كايو كانيدو الذي يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها في لقاء فريقه بنظيره ناساف في دوري أبطال آسيا، والمواطن حسن محمد الذي أصيب في اللقاء نفسه.

من جهته يتطلع النصر إلى الاستفادة من العثرات الأخيرة للوصل والانقضاض على المركز الثالث وتأكيد صحوته تحت قيادة المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش الذي قاد الفريق إلى 4 انتصارات متتالية من اصل 5 مباريات في دوري الخليج العربي، ونجح في تعميق الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه في المركز الرابع إلى 4 نقاط و 3 فقط بينه وبين المركز الثالث.

ويعوّل النصر كثيرا على الفوز في المباراة لتعزيز حظوظه في المنافسة على المركز الثالث وبالتالي التقليل من خسائر الموسم بعدما فقد كل حظوظه في المنافسة على كافة الألقاب التي وضعها ضمن أهدافه.

غيابات

ويخوض العميد لقاء الديربي وسط استمرار الغيابات المؤثرة في الفريق، حيث يفتقد جهود اثنين من لاعبيه الأجانب، المغربي عبد العزيز برادة المصاب في الكاحل والبرازيلي سانتوس فاندرلي الذي خرج من حسابات الفريق في الموسم الحالي بسبب إصابة في الركبة تحتاج إلى فترة طويلة للعلاج.

كما يغيب عن المباراة راشد عيسى وعامر مبارك والمهاجم سالم صالح لأسباب صحية فيما تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب خط الوسط خالد جلال الذي يشكو من إصابة بسيطة وهو ما قد يدفع المدرب الصربي إلى اللعب بنفس الأسلوب للمباريات السابقة بتعزيز المناطق الدفاعية واللعب على الهجمات المرتدة بالإضافة إلى تغيير مراكز بعض اللاعبين.

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قاد المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش النصر في 11 مباراة ضد الوصل في جميع المسابقات حقق خلالها 4 انتصارات وخسر في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات. وحقق يوفانوفيتش الفوز التاريخي على الوصل بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في 24 ديسمبر 2013 وهي أول مباراة يقودها المدرب الصربي في مباريات الديربي.

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التقى النصر والوصل في 3 مباريات الموسم الحالي، فاز الوصل في مباراتين، الأولى في لقاء الذهاب بالدوري بهدفين مقابل هدف واحد، والثانية في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي حسمها التعادل 2-2 قبل أن يتأهل الوصل في الإياب بثنائية دون رد.

وحقق النصر آخر فوز على الوصل في الدوري في 21 سبتمبر 2015 عندما فاز بثنائية نظيفة، ولعب بعد ذلك 5 مباريات في جميع المسابقات خلال العامين الماضيين، خسر في 4 لقاءات وتعادل في مباراة بينما انتظر الوصل 7 سنوات ليفك عقدة النصر، حيث لم يذق طعم الفوز أمامه من 6 فبراير 2009 حتى 27 يناير 2016 عندما تمكن من الفوز في إياب موسم 2015-2016 بنتيجة 3-2.

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قبل دفاع النصر هدفاً واحداً آخر 5 مباريات في الدوري عندما خسر من الوحدة بهدف دون رد بينما حافظ على نظافة شباكه في آخر 4 جولات متتالية أمام الجزيرة ودبا الفجيرة وعجمان والظفرة ما جعله يحتل صدارة أفضل خط دفاع بـ16 هدفاً إلى جانب الوحدة.

ويعتبر دفاع العميد من بين الفرق الأكثر استقراراً في تركيبته، حيث يعتمد على الثنائي خليفة مبارك واللبناني جوان العمري اللذين لعبا 15 من أصل 17 جولة.

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وافقت إدارة الوصل على طلب نادي النصر تخصيص 40% من مقاعد مدرجات زعبيل لجمهور العميد في مباراة الديربي، وتأتي الخطوة أسوة بتخصيص إدارة النصر النسبة ذاتها لجمهور الإمبراطور في مباراة الدور الأول، ومباراة اليوم هي الأولى لأنصار الأزرق، بعد تخفيض عقوبة الانضباط بحرمان النصر من جمهوره مباراتين بقرار من لجنة الاستئناف إلى مباراة واحدة.

النقبي: «الإمبراطور» بمن حضر

أكد لاعب خط الوسط بنادي الوصل عبدالله النقبي أهمية مباراة النصر، وقال: لدينا مباراة قوية في «الديربي»، ضد خصم قوي، ونسعى إلى تحقيق الفوز رغم الصعوبات التي نقابلها والفترة السيئة التي نمر بها، في ظل غياب عدد كبير من العناصر المؤثرة بالفريق، لكن دائماً وأبداً الوصل بمن حضر، واللاعبون المتواجدون قادرون على تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز.

وأضاف: نؤمن بأن لدينا فرصة للحصول على اللقب وسنخوض المباريات المقبلة كأننا نخوض نهائيات وسنقاتل فيها جميعاً حتى نحقق الفوز.

وتابع: «نرحب بجمهور النصر مثلما نرحب بأي جماهير، والحقيقة هي أننا كلاعبين لا يهمنا حضور الجماهير من عدمه لأننا سندخل المباراة بهدف تحقيق الفوز فقط حتى نرضي جماهيرنا التي تدعمنا دائماً».

طموح

جاسم: الفوز للحفاظ على الإيجابية

صرح جاسم يعقوب لاعب النصر أن فريقه يسعى لتحقيق صحوته في دوري الخليج العربي بتحقيق الفوز الخامس على التوالي، وقال: مواجهات «الديربي» حافز معنوي للجميع، لا تحتاج إلى تحضير نفسي لأن كل واحد يسعى لتقديم أفضل ما عنده لإسعاد جماهيره، وبما أننا نعيش أحلى الفترات حالياً منذ فترة طويلة لم نحقق فيها هذا العدد من الانتصارات سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على السلسلة الإيجابية بغض النظر عن أهمية النقاط في جدول الترتيب، الفوز يأتي بفوز آخر وهذا هدفنا الرئيسي من المباراة.

وأكد جاسم يعقوب أن فريقه طوى صفحة الخسارة من الوصل في كأس الخليج العربي والتفكير مركز على الخروج بأكبر عدد من النقاط فيما تبقى من جولات، موجهاً دعوة إلى جماهير الفريق للحضور بكثافة لشد أزر اللاعبين .

أروابارينا:نسعى لإصلاح الأخطاء

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب فريق الوصل رغبة فريقه في التغلب على النصر وحصد النقاط الثلاث للخروج من النتائج السلبية التي يحققها الوصل أخيراً، مشيراً إلى أن المباراة ستكون قوية وصعبة نظراً لكونها مباراة «ديربي» بين فريقين يعرفان بعضهما جيداً.

وقال: «لقد بذلنا جهوداً كبيرة في الفترة الماضية لعلاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق، ونسعى إلى التغلب على الغيابات التي نعاني منها، مثل عبدالله صالح الذي سيغيب عن المباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إضافة إلى اللاعبين المصابين كايو كانيدو وحسن محمد وعبد الرحمن علي ووحيد إسماعيل».

وأبدى مدرب الوصل استيائه من حصول اللاعبين على البطاقات الصفراء من دون داعي ، وقال: «دائماً ما أطلب من اللاعبين البعد عن المهاترات مثل الاعتراض على قرارات الحكم حتى لا يحصلون على بطاقات صفراء تضع الفريق في أزمات حقيقية وهو في مرحلة مهمة وفي حاجة إلى جميع العناصر، ومن غير المقبول أن يغيب لاعب بسبب تراكم بطاقات لا داعي للحصول عليها».

وأضاف «نمتلك بعض الخيارات الجيدة التي من الممكن أن تخدمنا في المباراة المقبلة في خط الدفاع، ومنها أحمد عيسى وسيف السويدي وهما لاعبان جيدان في خط الدفاع إضافة إلى قدرة العزيزي على اللعب كمدافع».

يوفانوفيتش:صحوة «النصر الخامس»

أكد الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر أنه يطمح لقيادة فريقه لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي، وقال: «نسعى لتأكيد صحوتنا وسيكون الانتصار الخامس جميلاً عندما يتحقق على فريق كبير بحجم الوصل المنتشي بنتائجه الطيبة خلال الموسم، وهو أحد الفرق المميزة التي أبهرتنا بأدائها القوي منذ الجولات الأولى».

وأضاف: المباراة مهمة للفريقين في جدول الترتيب وكل منهما سيبذل قصارى جهده للفوز بها، ومن جهتنا سنقاتل إلى آخر لحظة بغض النظر عن اللقاء الماضي في كأس الخليج العربي الذي حقق فيها الوصل التأهل.

مواصلة الانتصارات

وعبر المدرب الصربي عن تفاؤله بقدرة لاعبيه على مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الخامس على الوصل رغم الغيابات المؤثرة، مشيراً إلى أن معنويات النصر بحالة جيدة بعد سلسلة الانتصارات الأربعة التي عززت حظوظ الفريق في المنافسة على المركز الثالث وخلقت أجواء التفاؤل في غرفة تبديل الملابس.

وقال: «هدفنا جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في الجولات المتبقية، وعندما تحقق الفوز على أحد أبرز منافسيك على المركز الثالث، تحصل على شحنة معنوية إضافية تدفعك لتقديم كل ما عندك لكسب المزيد من النجاحات والبناء للمستقبل بشكل أفضل».